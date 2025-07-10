СКА подписал контракт с 35-летним Локтионовым на 2 года

СКА подписал контракт с Андреем Локтионовым.

Соглашение с 35-летним нападающим рассчитано на два года.

Четыре предыдущих сезона Локтионов провел в «Спартаке ». В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ он провел 64 матча и набрал 33 (17+16) очка при полезности «минус 13».

В Кубке Гагарина у форварда 10 (2+8) результативных действий за 12 игр при полезности «плюс 4».

«Добро пожаловать, с нетерпением ждем на льду!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб