СКА подписал контракт с 35-летним Локтионовым на 2 года
СКА подписал контракт с Андреем Локтионовым.
Соглашение с 35-летним нападающим рассчитано на два года.
Четыре предыдущих сезона Локтионов провел в «Спартаке». В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ он провел 64 матча и набрал 33 (17+16) очка при полезности «минус 13».
В Кубке Гагарина у форварда 10 (2+8) результативных действий за 12 игр при полезности «плюс 4».
«Добро пожаловать, с нетерпением ждем на льду!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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