12

СКА подписал контракт с 35-летним Локтионовым на 2 года

СКА подписал контракт с Андреем Локтионовым.

Соглашение с 35-летним нападающим рассчитано на два года.

Четыре предыдущих сезона Локтионов провел в «Спартаке». В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ он провел 64 матча и набрал 33 (17+16) очка при полезности «минус 13».

В Кубке Гагарина у форварда 10 (2+8) результативных действий за 12 игр при полезности «плюс 4».

«Добро пожаловать, с нетерпением ждем на льду!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoАндрей Локтионов
logoСпартак
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если «СКА-Арена» так называется, а на ней играет «Куньлунь» – это странно»
13вчера, 20:38
Ларионов-младший получит 30 млн рублей от СКА за следующий сезон («СЭ»)
56вчера, 11:20
СКА продлил договор с Менеллом на 3 года. Защитник ранее перешел из «Динамо»
вчера, 08:51
Главные новости
«Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо». Ранее хоккейную школу поддерживала академия СКА
320 минут назад
Комтуа останется в «Динамо» и подпишет контракт на 2 года. Форвард не получил хорошего предложения из НХЛ («СЭ»)
636 минут назад
Никита Щитов: «Ларионов-младший не испортит картину в СКА. В окружении правильных людей игрок всегда раскрывается»
1сегодня, 11:10
«Куньлунь» закроет тканью верхний ярус «СКА-Арены». Билеты будут продаваться только на нижний («Матч ТВ»)
61сегодня, 10:58
Марченко сравнил Воронкова с Гретцки: «В хоккей оба играют великолепно. Считаю Диму одним из лучших в НХЛ – я помогаю ему стать великим»
6сегодня, 10:44
Овечкин о съемках в сериале: «Мне очень понравилось, были смешные моменты. Все прошло гладко и, главное, без травм»
4сегодня, 10:25
Яковлев о недопуске России на ОИ-2026: «Спорт должен быть вне политики, а пока – это один из главнейших инструментов. Олимпиада – мечта любого мальчика, обидно за ребят»
4сегодня, 10:12
Локтионов получит 70 млн рублей от СКА за 2 года (Михаил Зислис)
9сегодня, 10:01
Ротенберг поздравил Дегтярева с днем рождения: «Вы лидер, для которого спорт – дело государственной важности. Ваш вклад в его развитие заслуживает самого высокого признания»
59сегодня, 09:49Фото
Елена Малышева: «Уважаю хоккей и хорошо знакома с Фетисовым. Мои дети занимаются хоккеем, тренируются по 6 раз в неделю»
8сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» и Дыбленко заключили договор на год. Ранее защитника выменяли у «Северстали»
8 минут назад
На домашней арене «Адмирала» установили новый медиакуб
46 минут назадФото
Орлов о «Сан-Хосе»: «Впервые буду ветераном в команде. Интересно увидеть, на что способны молодые игроки»
1сегодня, 09:20
Второй снайпер минского «Динамо» Пинчук об отъезде в НХЛ: «Одного желания мало, у меня еще действующий контракт. После сезона – посмотрим»
1сегодня, 05:48
«Амур» подписал экс-форварда «Авангарда» Филатьева на 1 год
сегодня, 04:29
«Толчинский и Исхаков очень помогут «Металлургу». Силантьев о новичках «Магнитки»
2сегодня, 03:03
«Лада» расторгла контракты с Баранцевым и Бикмуллиным
вчера, 22:04
Агкацев обращался к Василевскому из «Тампы» за советом: «Наш тренер сказал Смолову связаться с Андреем, спросить, как они настраиваются на игры каждые два‑три дня»
вчера, 21:30
Петр Кочетков: «Статистика имеет значение – в НХЛ платят за цифры. В прошлом сезоне я играл нормально, кроме последних 8-10 матчей»
вчера, 20:21
Лишка о России: «У русских и словаков менталитет не особо отличается, мне было легко адаптироваться. Болельщиков из Череповца люблю и уважаю»
1вчера, 20:05