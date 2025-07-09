Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб
СКА подписал контракт с Игорем Ларионовым-младшим.
Соглашение между армейским клубом и 26-летним форвардом рассчитано на год.
В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 34 матча за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 7».
Отметим, что отец игрока Игорь Ларионов в межсезонье покинул «Торпедо» и возглавил СКА.
Кушанашвили о Ларионове в СКА: «Тренера, обосравшего свои отношения с «Торпедо», зовут в команду с бюджетом ВВП Грузии на 15 лет вперед. Вот чем руководствуются люди?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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