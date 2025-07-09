Никита Щитов: «КХЛ сделала максимально хороший календарь. Здорово, что не так много игр будет в день, а то иногда не знаешь, что смотреть»
Никита Щитов положительно оценил календарь нового сезона, представленный КХЛ.
«То, что команды будут играть без единого свободного от матчей дня с начала чемпионата аж до 8 декабря — это здорово.
Каждый день будет какое-то новое событие. Болельщики будут каждый вечер смотреть матчи.
Здорово, что не так много игр будет в день, а то иногда не знаешь, что смотреть. Лига сделала максимально хороший календарь», – сказал экс-защитник клубов КХЛ, в межсезонье вошедший в тренерский штаб «Лады».
КХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26. Регулярка пройдет с 5 сентября 2025-го по 20 марта 2026-го
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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