Матч звезд КХЛ-2026 пройдет 7 и 8 февраля. Кубок Первого канала – с 11 по 14 декабря 2025-го, сборная легионеров КХЛ выступит на турнире

Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года.

Об этом стало известно , когда лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. Ранее сообщалось , что событие состоится на «УГМК-Арене » в Екатеринбурге.

В расписании регулярного чемпионата предусмотрена новогодняя пауза (с 31 декабря по 2 января), а также перерыв на Кубок Первого канала, который пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года.

Отмечается, что на нем сыграет сборная мира КХЛ, составленная из легионеров лиги.

КХЛ не остановит регулярку на время Олимпиады – впервые в истории лиги. Россия не сыграет на турнире