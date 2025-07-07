Матч звезд КХЛ-2026 пройдет 7 и 8 февраля. Кубок Первого канала – с 11 по 14 декабря 2025-го, сборная легионеров КХЛ выступит на турнире
Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года.
Об этом стало известно, когда лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. Ранее сообщалось, что событие состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
В расписании регулярного чемпионата предусмотрена новогодняя пауза (с 31 декабря по 2 января), а также перерыв на Кубок Первого канала, который пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года.
Отмечается, что на нем сыграет сборная мира КХЛ, составленная из легионеров лиги.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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