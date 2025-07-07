  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «Решение верное, но может быть отток аудитории. Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф»
0

Плющев о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «Решение верное, но может быть отток аудитории. Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф»

Владимир Плющев оценил решение КХЛ не прерывать чемпионат на время Олимпиады.

Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

«Наверное, логически решение правильное. Мы там не участвуем, чего же тогда будем заполнять пустоты чем-то другим.

Не исключаю, что у КХЛ из-за этого может быть отток аудитории. Все-таки Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф. Если будут трансляции, многие захотят посмотреть олимпийский турнир. И, тем не менее, решение верное.

Что касается игроков, которых могут вызвать в сборные, наверняка будут легионеры, которых затребуют их федерации.

Другой вопрос, насколько все будет сделано цивилизованно. Все зависит от соглашений с клубами», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о Хартли: «Не считаю его достаточно выдающимся специалистом. Говорить, что он выстроил солидную команду в Омске, не приходится. Сложно сказать, нужен ли он «Локомотиву»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
болельщики
logoОлимпиада-2026
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Плющев: «Тренерскую систему в России порушили, выбор стал скудным. Но не верю, что невозможно найти тренеров среди россиян, кто смог бы работать в том же «Локомотиве»
105 июля, 12:37
Плющев о переезде «Куньлуня» на «СКА-Арену»: «Это выглядит странно. Думаю, трибуны не будут заполняться так, как было в прошлом сезоне»
173 июля, 20:17
Плющев о Ротенберге в совете директоров «Динамо»: «Произошедшее в СКА потрясло его как фигуру и личность. Не исключаю, что он вернется на тренерскую стезю»
241 июля, 11:15
Главные новости
Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает фильм. Александр – бренд мирового масштаба»
429 минут назад
Депутат Журова о «Химках» и «Витязе»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета. Иначе может не хватить средств на спортшколы. Что скажут налогоплательщики?»
2645 минут назад
СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)
3сегодня, 14:45
Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «В «Авангарде» у него было практически два состава. Одна тактика – посмотреть на хоккеистов в начале сезона и забрать себе самых сильных»
11сегодня, 14:28
«Филадельфия» продлит договор с Йорком на 5 лет и 5,15 млн долларов за сезон. Защитник говорил Торторелле, что «пробудет в клубе дольше него» (Эллиотт Фридман)
4сегодня, 13:57
Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)
15сегодня, 13:40
Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»
8сегодня, 13:23
СКА расторг контракт с Толчинским. Соглашение было до 2028 года
20сегодня, 13:05
НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью в России этим летом. Лига снимает о нем фильм («Матч ТВ»)
55сегодня, 12:56
Мильштейн о драфте НХЛ: «Кучерова взяли 58-м, Дацюка – с 657-й попытки, в его третий драфт. Это праздник для ребят, но настоящая работа только начинается»
3сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о Ларионове в СКА: «Все будет зависеть не только от него, в составе много изменений. Полный стадион будет однозначно, в Петербурге обожают хоккей»
42 секунды назад
Сурин потерял клюшки при перелете из США: «Баул не приехал пока. Запасного инвентаря нет, но к старту тренировок мой будет у меня»
12 минут назад
Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»
1сегодня, 14:15
Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля
сегодня, 12:13
Егор Яковлев: «Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Сделал правильные выводы – скинул более 6 кг и хочу стать еще легче»
4сегодня, 11:40
Матч звезд КХЛ-2026 пройдет 7 и 8 февраля. Кубок Первого канала – с 11 по 14 декабря 2025-го, сборная легионеров КХЛ выступит на турнире
сегодня, 10:38
Гребенкин об отпуске: «Приехал в Россию, постоянно тренируюсь. С Набоковым выбрались на рыбалку – поехали в три часа ночи, прошел дождь и град. Хорошее приключение»
1сегодня, 10:24
Коньков о переезде «Куньлуня»: «Классная идея, для Питера маловато одной команды в КХЛ. Решение целесообразно – в Мытищах была очень низкая аудитория»
3сегодня, 09:42
Фридман о новом контракте Байрэма: «Без обращения в арбитраж был риск оффер-шита. «Баффало» не заинтересован в драфт-пиках»
1сегодня, 08:42
Дементьев о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Если провести правильную работу, болельщики будут приходить»
6сегодня, 07:54