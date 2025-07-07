Плющев о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «Решение верное, но может быть отток аудитории. Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф»

Владимир Плющев оценил решение КХЛ не прерывать чемпионат на время Олимпиады.

Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

«Наверное, логически решение правильное. Мы там не участвуем, чего же тогда будем заполнять пустоты чем-то другим.

Не исключаю, что у КХЛ из-за этого может быть отток аудитории. Все-таки Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф. Если будут трансляции, многие захотят посмотреть олимпийский турнир. И, тем не менее, решение верное.

Что касается игроков, которых могут вызвать в сборные, наверняка будут легионеры, которых затребуют их федерации.

Другой вопрос, насколько все будет сделано цивилизованно. Все зависит от соглашений с клубами», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о Хартли: «Не считаю его достаточно выдающимся специалистом. Говорить, что он выстроил солидную команду в Омске, не приходится. Сложно сказать, нужен ли он «Локомотиву»