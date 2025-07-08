Щитов о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «В паузе нет смысла, лига сделала правильно. Почему мы должны простаивать в феврале?»
Никита Щитов согласен с решением КХЛ не прерывать чемпионат на время Олимпиады.
Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.
«Почему мы должны простаивать в феврале из-за Олимпиады? Зачем останавливать регулярный чемпионат? Не понимаю.
На мой взгляд, лига правильно сделала, убрав олимпийскую паузу. Нам нужно проводить соревнования. Для хоккеистов и болельщиков в этой паузе нет смысла», – сказал ассистент тренера «Лады».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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