КХЛ не остановит регулярку на время Олимпиады – впервые в истории лиги. Россия не сыграет на турнире
КХЛ не остановит регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2026.
Сегодня лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза на время соревнований, которые пройдут в Италии с 11 по 22 февраля.
КХЛ впервые в истории своего существования продолжит играть во время олимпийского хоккейного турнира.
Ранее стало известно, что сборную России по хоккею на Олимпиаде заменит команда Франции.
Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Не наша вина, что политика вмешалась в спорт. Мы законодатели моды, остаемся хоккейной державой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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