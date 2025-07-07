КХЛ не остановит регулярку на время Олимпиады – впервые в истории лиги. Россия не сыграет на турнире

КХЛ не остановит регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2026.

Сегодня лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза на время соревнований, которые пройдут в Италии с 11 по 22 февраля.

КХЛ впервые в истории своего существования продолжит играть во время олимпийского хоккейного турнира.

Ранее стало известно, что сборную России по хоккею на Олимпиаде заменит команда Франции.

Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Не наша вина, что политика вмешалась в спорт. Мы законодатели моды, остаемся хоккейной державой»