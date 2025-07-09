Дарьин о закрытии «Витязя»: «До последнего была надежда, всплывала информация про Ротенберга и других спонсоров. Руководство нам до сих пор ничего не объявило – не совсем красиво»

Александр Дарьин сказал, что руководство «Витязя» повело себя не очень красиво.

Ранее подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

– Мы знаем ситуацию с «Витязем» со стороны. А какой она была изнутри, со стороны игроков?

– До последнего была надежда, что все будет хорошо. Всплывала информация и про Романа Ротенберга , и про других спонсоров. Мы с парнями были на связи в командном чате, излучали позитив. Верили, что соберемся и пойдем вперед этой командой. Но что поделать? В жизни бывают такие ситуации.

– Вы, как и болельщики, черпали информацию из СМИ и телеграм-каналов, или же были какие-то свои источники?

– Я молодой игрок, у меня связей нет. Читал посты в том же телеграме, потом обсуждали это с парнями. Может, у кого-то из более старших парней и были свои источники.

– Руководство, будь то президент «Витязя» Михаил Головков или генеральный менеджер Игорь Варицкий, держали вас в курсе дел?

– Честно говоря, в этом плане нам до сих пор ничего не объявили.

– Как это возможно?

– До того, как КХЛ не опубликовала официальную новость, мы ничего не знали. Все ждали, что хоть что-то скажут, но этого не случилось до сих пор. Считаю, это не совсем красиво, – сказал форвард, отыгравший за «Витязь» два сезона.