  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дарьин о закрытии «Витязя»: «До последнего была надежда, всплывала информация про Ротенберга и других спонсоров. Руководство нам до сих пор ничего не объявило – не совсем красиво»
1

Дарьин о закрытии «Витязя»: «До последнего была надежда, всплывала информация про Ротенберга и других спонсоров. Руководство нам до сих пор ничего не объявило – не совсем красиво»

Александр Дарьин сказал, что руководство «Витязя» повело себя не очень красиво.

Ранее подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года. 

– Мы знаем ситуацию с «Витязем» со стороны. А какой она была изнутри, со стороны игроков?

– До последнего была надежда, что все будет хорошо. Всплывала информация и про Романа Ротенберга, и про других спонсоров. Мы с парнями были на связи в командном чате, излучали позитив. Верили, что соберемся и пойдем вперед этой командой. Но что поделать? В жизни бывают такие ситуации.

– Вы, как и болельщики, черпали информацию из СМИ и телеграм-каналов, или же были какие-то свои источники?

– Я молодой игрок, у меня связей нет. Читал посты в том же телеграме, потом обсуждали это с парнями. Может, у кого-то из более старших парней и были свои источники.

– Руководство, будь то президент «Витязя» Михаил Головков или генеральный менеджер Игорь Варицкий, держали вас в курсе дел?

– Честно говоря, в этом плане нам до сих пор ничего не объявили.

– Как это возможно?

– До того, как КХЛ не опубликовала официальную новость, мы ничего не знали. Все ждали, что хоть что-то скажут, но этого не случилось до сих пор. Считаю, это не совсем красиво, – сказал форвард, отыгравший за «Витязь» два сезона. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМихаил Головков
logoИгорь Варицкий
logoАлександр Дарьин
logoВитязь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шуми Бабаев: «Ситуация с игроками «Витязя» – безобразие, решение ангажировано. Ты до 15 числа ждешь, продадут тебя или нет, а потом должен успеть найти команду»
329 июня, 13:12
Бучельников о Ротенберге: «Я играл под его руководством в СКА, ничего плохого сказать о нем не могу. Раз он не появился в «Витязе», значит, информация оказалась ложной. А может, что-то не срослось»
425 июня, 14:28
Леонид Вайсфельд: «Ротенберг мог спасти «Витязь», если бы нашел деньги. Ему отдали бы там все полномочия – от уборщицы до президента»
2025 июня, 12:59
Бабаев о снятии «Витязя»: «Остается много неприятных для КХЛ вопросов. Почему игроки до сих пор числятся за клубом, зачем дана еще неделя? Они должны быть свободными агентами»
724 июня, 16:59
«Витязь» покинет КХЛ. Ротенберг вел переговоры с «Уралкалием», но компания отказалась спонсировать клуб («Mash на спорте»)
7923 июня, 08:14
Главные новости
Крикунов о Кузнецове: «Не думаю, что у него получится хорошо заиграть в НХЛ. Реакция и скорость принятия решений уже не те»
20 минут назад
«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне
550 минут назад
Рябыкин о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Суперспортивный город, посмотрим. Плохо то, что Подмосковье потеряло все клубы КХЛ, в богатейшем регионе – тишина. Логично ли это?»
4сегодня, 04:58
НХЛ и Ассоциация игроков одобрили продление коллективного соглашения до 2030 года
сегодня, 03:25
«Эдмонтон» выменял Айзека Ховарда у «Тампы» и подписал с ним контракт новичка. Форвард стал игроком года в NCAA с 52 очками в 37 играх
15сегодня, 03:10
Дмитрий Рябыкин: «Хартли оказал серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают на КХЛ и на весь наш хоккей»
1сегодня, 01:50
Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер – так сложилось»
4сегодня, 01:35
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна перешел в NCAA и будет играть за университет Пенсильвании
3сегодня, 01:20
СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)
48сегодня, 01:10
Драйзайтль пожертвовал по 29 комплектов экипировки родной команде из Кельна на 2 сезона: «Это поможет новому поколению полюбить хоккей, надеюсь»
5вчера, 21:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Просветов о сезоне в ЦСКА: «Было привилегией играть за самый великий клуб Европы. Не могу сказать, что у меня прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ»
5 минут назад
Пономарев о «Каролине» и россиянах на драфтах: «Клуб больше видит потенциал в них. Система не самая простая, нужно преодолевать себя. Суровые сборы в России будут преимуществом»
35 минут назад
Исхаков хочет вернуться в Северную Америку: «Считаю, что могу играть в НХЛ. Это моя мечта с самого детства! Буду доказывать, что достоин»
3сегодня, 04:44
Черкас о Мерфи в СКА: «Сильный и хороший защитник – это 100%. Сравнивать его с Деанджело не имеет смысла, у Тони проблема была в характере»
1сегодня, 04:20
«Питтсбург» подписал контракт новичка с 11-м номером драфта Кинделом. Форвард набрал 114 очков в 76 играх в сезоне WHL с учетом плей-офф
сегодня, 03:55
Экс-вратарь «Автомобилиста», СКА и «Барыса» Маттссон перешел в немецкий «Мангейм»
сегодня, 03:40
«Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника в контракте есть стоп-лист из 10 клубов (RG)
1вчера, 22:05
Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»
вчера, 21:45
Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»
1вчера, 21:30
Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для «Металлурга» хорошая сделка»
2вчера, 20:59