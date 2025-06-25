Леонид Вайсфельд: «Ротенберг мог спасти «Витязь», если бы нашел деньги. Ему отдали бы там все полномочия – от уборщицы до президента»

Леонид Вайсфельд высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.

Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

– Подмосковье – не самый бедный регион. Но сначала там закрылись футбольные «Химки», теперь – хоккейный «Витязь».

– Ну, к Подмосковью «Витязь» имел отношение только в том контексте, что проводил там домашние матчи КХЛ. А так это довольно банальная история: есть деньги – есть команда, нет денег – нет команды. Что тут еще можно сказать?

– Клуб из таких, что никто не заплачет по поводу его исчезновения, а лига, как тот самый отряд, не заметит потери бойца?

– Что значит «никто не заплачет»? Ясное дело, что у «Витязя» были болельщики, целое поколение выросло, клуб давно в КХЛ… Ну, если нет денег, что делать? Если кто-то там расстроился, пусть даст денег – и будет «Витязь».

– Говорят, лига «прошляпила» этот момент, могла включить механизм солидарной поддержки клуба, еще что-то придумать, чтобы не потерять «Витязь».

– Насчет поддержки мне трудно представить, как это может работать. У меня к лиге другой вопрос: в апреле она отчиталась о том, что клубы предоставили гарантии для участия в КХЛ, через два месяца «Витязь» исчез. Чего тогда стоят ваши гарантии, если они не работают? Кто их гарантирует?

Вот этот момент не нравится, честно говоря. Ну, вы уберите тогда пункт о гарантиях из регламента, раз он все равно не соблюдается. Зачем заниматься профанацией, подставлять самих себя? Мы понимаем: все может быть в этой жизни. И «Спартак» исчезал с хоккейного небосклона, и ЦСКА раскалывался на две команды, и «Адмирал» выходил из КХЛ... Трудно что-то гарантировать.

– Роман Ротенберг, бывший тренер и руководитель СКА, мог спасти «Витязь», не знаете? Об этом много писали СМИ.

– Насколько я понял, Роман Ротенберг мог спасти «Витязь», если бы нашел источники финансирования для клуба. А если их нет, то как поможешь?

Все пишут: Ротенберг, дескать, может спасти «Витязь». Ну, может, да – если два миллиарда найдет. Ситуация же очень простая. Все все прекрасно понимают, только ахинею несут.

– Может, он запросил слишком много власти и полномочий в клубе?

– Да ему отдали бы там все полномочия – от уборщицы до президента, только деньги найди, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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