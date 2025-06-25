Бучельников о Ротенберге: «Я играл под его руководством в СКА, ничего плохого сказать о нем не могу. Раз он не появился в «Витязе», значит, информация оказалась ложной. А может, что-то не срослось»

Дмитрий Бучельников высказался о слухах про переход Романа Ротенберга в «Витязь».

Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

– Ходили слухи о приходе Романа Ротенберга. Между собой это обсуждали?

– Раз Роман Борисович не появился, значит, информация оказалась ложной. А может, что-то не срослось.

Я уже играл под его руководством в СКА и вообще ничего плохого сказать о нем не могу. Но теперь у меня другая команда и другой главный тренер – Игорь Никитин. Вот с ним очень хотелось поработать, – сказал бывший нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.

Ранее «Витязь» обменял Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.