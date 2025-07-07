Кожевников о драфте НХЛ: «Рябкина мы сами растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки. Зачем?! Вот с Жаровским «Салават» сработал идеально»

Александр Кожевников высказался о падении Ивана Рябкина на драфте НХЛ.

Экс-форвард «Динамо» был выбран «Каролиной» под общим 62-м номером во 2-м раунде.

В ранних прогнозах он назывался претендентом на попадание в топ-5, но затем утратил позиции.

Сообщалось, что это связано в том числе с проблемами игрока с лишним весом и провалом собеседований с клубами во время преддрафтовых тестов.

– Лично вас на драфте НХЛ кто-то удивил?

– Был уверен, что первым из наших полевых игроков выберут талантливого центра «Динамо » Рябкина , но мы сами его растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки о его лишнем весе и якобы скверном характере. Зачем?!

Для меня сюрпризом стало то, что после этого первым из полевых выбрали форварда «Салавата » Жаровского. До нынешней весны вообще о таком не слышал – и вдруг первое место! Да еще вчера прочитал, что это чуть ли не лучший выбор всего второго раунда…

В Уфе на меня постоянно ворчат из-за того, что не всегда хвалю их команду, но в случае с Жаровским «Салават» сработал идеально. Тренер увидел молодого, дал шанс в плей-офф – и получите, парень выпрыгнул из неизвестности, пресса его крутит, как никогда бы не крутила в «Торосе» или «Толпаре».

Когда в каждом клубе КХЛ появится свой Жаровский, тогда в нашем хоккее и наступит порядок, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)