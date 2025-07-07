  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о драфте НХЛ: «Рябкина мы сами растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки. Зачем?! Вот с Жаровским «Салават» сработал идеально»
11

Кожевников о драфте НХЛ: «Рябкина мы сами растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки. Зачем?! Вот с Жаровским «Салават» сработал идеально»

Александр Кожевников высказался о падении Ивана Рябкина на драфте НХЛ.

Экс-форвард «Динамо» был выбран «Каролиной» под общим 62-м номером во 2-м раунде.

В ранних прогнозах он назывался претендентом на попадание в топ-5, но затем утратил позиции.

Сообщалось, что это связано в том числе с проблемами игрока с лишним весом и провалом собеседований с клубами во время преддрафтовых тестов. 

– Лично вас на драфте НХЛ кто-то удивил?

– Был уверен, что первым из наших полевых игроков выберут талантливого центра «Динамо» Рябкина, но мы сами его растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки о его лишнем весе и якобы скверном характере. Зачем?!

Для меня сюрпризом стало то, что после этого первым из полевых выбрали форварда «Салавата» Жаровского. До нынешней весны вообще о таком не слышал – и вдруг первое место! Да еще вчера прочитал, что это чуть ли не лучший выбор всего второго раунда…

В Уфе на меня постоянно ворчат из-за того, что не всегда хвалю их команду, но в случае с Жаровским «Салават» сработал идеально. Тренер увидел молодого, дал шанс в плей-офф – и получите, парень выпрыгнул из неизвестности, пресса его крутит, как никогда бы не крутила в «Торосе» или «Толпаре».

Когда в каждом клубе КХЛ появится свой Жаровский, тогда в нашем хоккее и наступит порядок, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoДинамо Москва
logoАлександр Жаровский
logoИван Рябкин
logoАлександр Кожевников
Драфт НХЛ
logoНХЛ
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoТорос
logoТолпар
logoКаролина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников об освещении НХЛ в России: «Драфт из каждого утюга, рынок обсасывается – Джон Смит туда, Смит Джон обратно. Ребята, мы в какой стране живем? Нам от этой лиги ни тепло, ни холодно»
82сегодня, 05:10
Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие – до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»
1414 июля, 06:34
Терещенко о Рябкине: «Пока мозги на место не встанут, ничего хорошего не будет. В «Динамо» его разбаловали»
129 июня, 08:34
Жаровский о драфте НХЛ: «Очень рад, что меня выбрал «Монреаль», команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок Стэнли. Давления нет, люди там любят хоккей»
429 июня, 05:15
«Каролина» выбрала Рябкина под 62-м номером на драфте НХЛ. Сообщалось, что его встречи с клубами прошли плохо
3528 июня, 17:32
Главные новости
Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал»
2сегодня, 07:10
«Каролина» хотела сделать оффер-шит Бушару, что вынудило «Эдмонтон» дать ему 10,5 млн в год. После этого «Кейнс» переключились на вариант с К’Андре Миллером (Эллиотт Фридман)
9сегодня, 06:25
Глава спорткомитета Санкт-Петербурга о «Куньлуне»: «В городе 2-й клуб КХЛ – прекрасно, новые возможности. Менять название «СКА-Арены» не планируется, нет смысла»
5сегодня, 05:25
Кожевников об освещении НХЛ в России: «Драфт из каждого утюга, рынок обсасывается – Джон Смит туда, Смит Джон обратно. Ребята, мы в какой стране живем? Нам от этой лиги ни тепло, ни холодно»
82сегодня, 05:10
Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)
9сегодня, 04:55
«Торонто» и «Вашингтон» интересуются Рословиком. Форвард ранее играл вместе с Мэттьюсом за сборную США U18 (Sportsnet)
1сегодня, 03:35
«Баффало» обратился в арбитраж по поводу контракта Байрэма, «Юта» – Макбэйна. Игрокам нельзя будет сделать оффер-шит
1сегодня, 03:10
«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)
3вчера, 21:39
Тренер «Флориды» Иванов о Баркове: «Он русский, хотя и вырос в Финляндии. Он понимает шутки, которые иностранец не поймет»
6вчера, 21:20
«Эдмонтон» предложил Нерсу убрать запрет на обмен. Дарнелл отказался уходить, Арвидссон согласился и был обменян в «Бостон» (Эллиотт Фридман)
32вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Если провести правильную работу, болельщики будут приходить»
219 минут назад
Сергачев об одном россиянине в первом раунде драфта НХЛ: «Этот год не дотягивает, видимо. Есть проблемы с просмотром наших игроков, может. Не выделю одну причину»
138 минут назад
Кудашов о Рябкине: «Он не отрезанный ломоть, права у «Динамо». Всем интересно, как Иван будет развиваться. Я думаю, что остепенится парень и поймет немножко всю ситуацию»
51 минуту назад
Будро о том, что Босер остался в «Ванкувере»: «Я был шокирован, как и все. Уже 2 года шли разговоры про его обмен. Когда я был в клубе, руководство говорило агенту Брока искать варианты»
сегодня, 05:58
Михайлов о Хартли в «Локомотиве»: «Оцениваю его приход положительно. Хороший специалист»
1сегодня, 05:40
«Рейнджерс» продлили Бриссона на год, контракт двусторонний. Форвард – сын агента, лидирующего в НХЛ по числу и общей сумме соглашений
1сегодня, 04:40
«Вегас» продлил форвардов Швиндта, Лавуа и Рендбьерга на год. У первого – односторонний контракт на 825 тысяч долларов
сегодня, 04:25
«Айлендерс» продлили Гаткомба на год и 900 тысяч долларов. У 25-летнего форварда 8+1 в 39 играх в дебютном сезоне в НХЛ
сегодня, 03:50
Жеренко остался в системе «Сент-Луиса», подписав двусторонний контракт на год. Экс-вратарь МХК «Динамо» провел 3 сезона в фарме «Блюз» в АХЛ
сегодня, 03:22
Ковальчук о Шабанове в «Айлендерс»: «Он думает, что там получит больше игрового времени. Все может поменяться через 10 игр, нужно быть готовым физически и ментально»
вчера, 21:57