Жаровский о драфте НХЛ: «Очень рад, что меня выбрал «Монреаль», команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок Стэнли. Давления нет, люди там любят хоккей»

Александр Жаровский надеется побороться за Кубок Стэнли с «Монреалем».

Форвард «Салавата Юлаева » был выбран «Канадиенс» под общим 34-м номером на драфте НХЛ-2025.

– Какой вопрос на преддрафтовых интервью был самым запоминающимся?

– Таких вопросов не было. Все были вполне адекватные.

– Рад, что тебя выбрала команда, которая в ближайшем будущем может претендовать на Кубок Стэнли?

– Очень рад, что меня выбрал «Монреаль ». Команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок.

– Монреаль хоккейный город, где многие отмечают серьезное давление на игроков. Нет ли какого-то страха?

– Давления нет. Люди там любят хоккей. Одно удовольствие играть в такой команде, - сказал Жаровский .