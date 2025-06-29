Жаровский о драфте НХЛ: «Очень рад, что меня выбрал «Монреаль», команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок Стэнли. Давления нет, люди там любят хоккей»
Александр Жаровский надеется побороться за Кубок Стэнли с «Монреалем».
Форвард «Салавата Юлаева» был выбран «Канадиенс» под общим 34-м номером на драфте НХЛ-2025.
– Какой вопрос на преддрафтовых интервью был самым запоминающимся?
– Таких вопросов не было. Все были вполне адекватные.
– Рад, что тебя выбрала команда, которая в ближайшем будущем может претендовать на Кубок Стэнли?
– Очень рад, что меня выбрал «Монреаль». Команда с большим прошлым. Мы поборемся за Кубок.
– Монреаль хоккейный город, где многие отмечают серьезное давление на игроков. Нет ли какого-то страха?
– Давления нет. Люди там любят хоккей. Одно удовольствие играть в такой команде, - сказал Жаровский.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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