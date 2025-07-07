Кожевников об освещении НХЛ в России: «Драфт из каждого утюга, рынок обсасывается – Джон Смит туда, Смит Джон обратно. Ребята, мы в какой стране живем? Нам от этой лиги ни тепло, ни холодно»

Александр Кожевников недоволен подробным освещением НХЛ в российских медиа.

– Главное событие недели – по вашей версии?

– Ребята, посматривал за публикациями. Честно скажу, удивлен нашей прессой. Неприятно удивлен.

– Чем, Александр Викторович?

– Огромным вниманием к НХЛ . На драфте у нас мало кто был выбран, но все равно из каждого утюга – драфт, драфт и еще раз драфт.

А потом открылся рынок свободных агентов НХЛ – и опять все обсасывается. Джон Смит перешел туда-то и туда-то, Смит Джон – обратно и еще раз обратно. Называются цифры, все в восторге.

Ребята, мы в какой стране живем? Что вы возитесь с этой НХЛ? Нам, России от этой НХЛ ни тепло, ни холодно. Заканчивайте!

У нас через неделю в Москве будет матч команд звезд из КХЛ и НХЛ, встретятся команды рекордсменов лиг – Шипачева и Овечкина , а в нашей прессе – молчок. Только Джоны Смиты. Одумайтесь!

Поднимайте флаг с Шипачевым и Радуловым – и вперед на благородное дело, на раскрутку КХЛ и нашего хоккея! – сказал двукратный олимпийский чемпион.