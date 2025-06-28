«Каролина» выбрала Рябкина под 62-м номером на драфте НХЛ. Сообщалось, что его встречи с клубами прошли плохо

«Каролина» выбрала Ивана Рябкина под 62-м номером драфта НХЛ.

Сегодня в Лос-Анджелесе проходят 2-7-е раунды драфта НХЛ-2025.

«Харрикейнс» выбрали Рябкина во втором раунде под 62-м общим номером. Отметим, что форвард долгое время лидировал в драфт-рейтингах среди россиян.

По ходу прошедшего сезона 18-летний нападающий расторг контракт с «Динамо » по своей инициативе и отправился USHL , где он выступал за «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата при 70 минутах штрафа.

В чемпионском для команды розыгрыше Кубка Кларка форвард провел 14 игр и отметился 16 (7+9) баллами.

Ранее сообщалось , что встречи российского хоккеиста с командами НХЛ в ходе драфт-комбайна прошли очень плохо, а некоторых случаях даже хуже, чем ожидалось. Отмечается, что игрок «будто был в ужасной форме».

Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»)