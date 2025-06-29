Терещенко о Рябкине: «Пока мозги на место не встанут, ничего хорошего не будет. В «Динамо» его разбаловали»

Алексей Терещенко критично отозвался о Иване Рябкине.

В ночь на воскресенье российский форвард USHL «Маскегон Ламберджекс» был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта под 62‑м общим номером.

Ранее появилась информация , что менеджеры клубов НХЛ недовольны лишним весом и результатами тестов нападающего, выходящего на драфт.

– Как я и говорил, что он хотел, то и получил. С таким отношением, с таким поведением ничего лучше быть не могло. Да, он реально талантливый парень, но пока мозги на место не встанут, ничего хорошего с ним не будет.

– Встает вопрос: кто виноват, кроме него самого? У нас и так проблема с центрами в стране, а тут упускаем потенциально сильнейшего.

– Во всем виноваты он сам, родители, академия «Динамо». Почему‑то вы все пишите, что он динамовский воспитанник, но ведь это не так. Он все детство провел в ЦСКА и ушел за два года до выпуска с определенными условиями: в «Динамо» ему пообещали, что будет играть за 2006‑й год рождения. С этого началось: «Ванечка вот тебе то, вот тебе это».

Они его разбаловали, дали себя почувствовать большой звездой, разрешив не играть с 2007‑м годом. Я говорил об этом еще год назад. Да, понимаю, это талантливый парень, но всему свое время. Саша Овечкин на прошлогодней презентации то же самое говорил, но своими словами и чуть мягче, – сказал трехкратный чемпион мира.

Рябкин в прошлом сезоне играл в системе московского «Динамо» (за команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ), а затем переехал в Северную Америку в «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах, добавив 16 (7+9) баллов в 14 играх плей‑офф.