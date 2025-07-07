Михайлов о Хартли в «Локомотиве»: «Оцениваю его приход положительно. Хороший специалист»
Борис Михайлов одобрил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».
«Я положительно оцениваю приход Хартли в «Локомотив», это хороший специалист», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Ранее канадский специалист возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
Также он приводил команды к чемпионским титулам в НХЛ (Кубок Стэнли с «Колорадо» в 2001 году), АХЛ (Кубок Колдера с «Херши» в 1997 году) и швейцарской лиге (победа с «Цюрихом» в 2012 году).
Кроме того, Хартли несколько лет работал главным тренером сборной Латвии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости