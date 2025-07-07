Михайлов о Хартли в «Локомотиве»: «Оцениваю его приход положительно. Хороший специалист»

Борис Михайлов одобрил назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

«Я положительно оцениваю приход Хартли в «Локомотив », это хороший специалист», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее канадский специалист возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

Также он приводил команды к чемпионским титулам в НХЛ (Кубок Стэнли с «Колорадо» в 2001 году), АХЛ (Кубок Колдера с «Херши» в 1997 году) и швейцарской лиге (победа с «Цюрихом» в 2012 году).

Кроме того, Хартли несколько лет работал главным тренером сборной Латвии.