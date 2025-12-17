  • Спортс
«Адмирал» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 1:3 от «Амура». Команда идет 10-й на Востоке

«Адмирал» проиграл 5-й матч КХЛ подряд.

«Адмирал» уступил «Амуру» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

Это поражение стало для команды 5-м подряд.

Напомним, 6 декабря тренер Леонид Тамбиев был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт со специалистом.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.

На данный момент «Адмирал» идет 10-м на Востоке с 28 баллами после 33 игр.

«Амур» занимает 7-е место в таблице Востока с 34 очками в 36 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
