  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михеев прервал серию из 14 игр без очков, сделав передачу против «Торонто». Он не забил в 19-м матче подряд
0

Михеев прервал серию из 14 игр без очков, сделав передачу против «Торонто». Он не забил в 19-м матче подряд

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев прервал свою серию игр без очков.

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев прервал свою серию игр без очков в НХЛ.

Форвард сделал передачу в матче против «Торонто» (2:3).

31-летний Михеев прервал серию из 14 игр без очков. При этом он продлил серию матчей без голов до 19 (0+2 на отрезке).

Всего он набрал 8 (4+4) баллов в 31 матче нынешнего сезона при полезности «минус 4».

Сегодня Михеев (18:07) нанес 4 броска в створ ворот соперника, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoИлья Михеев
logoНХЛ
logoЧикаго
logoТоронто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михеев против «Лос-Анджелеса»: 10-й подряд матч без очков, 14-й – без голов, 2 броска и «минус 2» за 13:42. У него 4+3 в 26 играх в сезоне
7 декабря, 04:55
Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Чикаго» набрал 6 очков в 12 играх чемпионата НХЛ
6 ноября, 06:05
Овечкин – спартанец, русские братки в «Рейнджерс» и группа ABBA. Как в НХЛ отметили Хэллоуин
2 ноября, 18:30
Главные новости
КХЛ. «Амур» против «Адмирала», «Металлург» в гостях у «Сочи»
28 минут назадLive
Галимов подписал полноценный контракт с «Динамо» до конца сезона
44 минуты назад
Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие. Думаю: «Лучше без бензина останусь»
53 минуты назад
«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Кудашова
сегодня, 07:35
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 58 очками, Макдэвид – 2-й с 56, Селебрини – 3-й с 51, Драйзайтль вышел на 4-е место с 47
сегодня, 06:55
Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 50+ очков – за 34 матча. В истории лиги только Кросби и Гретцки достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет
сегодня, 06:40
Три команды из Центрального дивизиона – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота» – идут в топ-3 в общей таблице НХЛ
сегодня, 06:25
НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» дома, «Питтсбург» уступил «Эдмонтону», «Колорадо» победил «Сиэтл»
сегодня, 06:05
Мичков не забил в 8-м матче подряд. У него ассист (использовал ошибку вратаря за воротами), 1 бросок, 3 потери и «+1» за 14:06 против «Монреаля»
сегодня, 05:40Видео
Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками (44). Он обогнал Кросби
сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ. Планирую остаться в России в ближайшее время»
21 минуту назад
«Сибирь» обменяла Лукина в «Ладу» на денежную компенсацию
32 минуты назад
Нестеров провел 500-й матч за ЦСКА. Он стал 9-м игроком в истории с таким достижением
сегодня, 08:29
Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»
сегодня, 08:14
Макдэвид с 2+2, Веренски с 2+1 и Густавссон с шатаутом – звезды дня в НХЛ. Драйзайтль с 1000-м очком в лиге при 0+4 и Селебрини с 2+2 не вошли в тройку
сегодня, 07:58
Чернышов дебютировал в НХЛ. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» ассист, 1 бросок, 2 потери и «+1» за 12:20 против «Калгари»
сегодня, 07:45Видео
«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7). Густавссон сделал 3-й шатаут в матче с «Вашингтоном», у Валльстедта – 4
сегодня, 07:25
Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров
сегодня, 07:10
«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд, в том числе 5 – дома. Команда Мьюза идет вне зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 05:55
Задоров против «Юты»: ассист, 5 блоков, 4 хита и «+2» за 21:05. У защитника «Бостона» полезность «+10» в последних 5 играх
сегодня, 05:25