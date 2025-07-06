Дементьев о Хартли в «Локомотиве»: «Если у нас есть иностранные хоккеисты, то почему не могут быть иностранные тренеры? Присутствие конкуренции будет стимулом роста»
– Я рад этому назначению. Серьезная организация.
Победитель Кубка Гагарина и Боб Хартли – тоже победитель Кубка Гагарина. Они имеют очень хорошие шансы на результат в следующем сезоне.
– Как относитесь к тому, что российские клубы тренируют иностранцы?
– Я к этому отношусь нормально.
Потому что если у нас есть иностранные хоккеисты в команде, то почему не могут быть иностранные тренеры?
Определенные вещи, которые они привносят в нашу игру и в наш хоккей, основаны на больших знаниях и опыте. Обмен в хоккейном мире крайне важен.
Хоккей не стоит на месте, он развивается, изменяется. И присутствие в определенной степени конкуренции в российском хоккее среди тренеров тоже будет стимулом роста, – сказал агент Алексей Дементьев.
У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой