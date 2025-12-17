  • Спортс
  • Самсонов о возвращении в Россию: «В середине прошлого сезона жена уже говорила: поехали домой. И я был к этому готов. Не скажу, что все приелось, но год в Лас-Вегасе получился тяжелым»
Самсонов о возвращении в Россию: «В середине прошлого сезона жена уже говорила: поехали домой. И я был к этому готов. Не скажу, что все приелось, но год в Лас-Вегасе получился тяжелым»

Илья Самсонов высказался о возвращении в Россию из НХЛ.

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов высказался о своем возвращении в Россию.

– Насколько тяжело тебе далось возвращение – не в хоккейном плане, а именно в быту? И было ли желание вернуться домой еще раньше?

– В середине прошлого сезона жена уже говорила: поехали домой. И я тогда был к этому готов. Не скажу, что все приелось, но год в Лас-Вегасе получился тяжелым.

А с точки зрения быта, если честно, мы вообще кайфанули, когда приехали. Во-первых, дети впервые прилетели в Россию. Мы не были здесь, наверное, года четыре – после ковидного сезона вообще не приезжали. Было очень приятно вернуться в Магнитогорск, увидеть ребят, встретиться со всеми, кого давно не видел.

А Сочи – ну о лучшем, честно, и мечтать не можешь, если говорить именно про быт. Ничего не удивило. Родители еще раньше говорили, что ты приедешь в совсем другую Россию. Я давно такого не видел.

Да, какие-то вещи поменялись – продукты, бренды, машины, но ко всему привыкаешь. Мне с удовольствием здесь живется, играю и получаю удовольствие, – заявил Самсонов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
