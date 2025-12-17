Фетисов о Козлове во главе «Динамо»: «Он давно был готов на роль главного тренера в КХЛ. Один из самых талантливых игроков своего поколения, очень вдумчивый и серьезный аналитик»

Вячеслав Фетисов высказался о Вячеславе Козлове во главе «Динамо».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о том, что «Динамо » утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.

«Он уже давно был готов на роль главного тренера в КХЛ . Один из самых талантливых игроков своего поколения, очень вдумчивый и серьезный аналитик. Был умным игроком, учитывая, что обладал недюжинным талантом. Я рад за него, хочу пожелать ему удачи.

Он все знает, самое главное, что желаю еще ему, – уверенности и последовательности во всех своих действиях. Думаю, он тот стратег, который может наладить игру любой команды в плане организации. Не сомневаюсь, что у него все получится», – заявил Фетисов.

Фетисов и Козлов вместе играли в «Детройте» в составе «Русской пятерки» с Сергеем Федоровым, Владимиром Константиновым и Игорем Ларионовым.

«Получается, из нашей пятерки он уже четвертый, кто работает главным тренером. Это не просто так происходит. Я думаю, из Владимира Константинова тоже получился бы хороший тренер», – отметил Фетисов.