Сушинский о Хартли: «С Никитиным у них один стиль, «Локомотив» готов играть под руководством Боба. Шансы на титул большие»
Максим Сушинский высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива».
– «Локомотив» после Игоря Никитина готов играть под руководством Хартли. В принципе, у них один стиль. Единственное, Хартли еще больше обращает внимание на какие‑то игровые моменты. Но Ярославль готов к этому. По стилю команда и тренер подходят друг к другу.
– Как думаете, получится ли у Боба такую же систему выстроить, как в «Авангарде»?
– Почему нет? Конечно, получится. Точно будет выстраивать. А там как карта ляжет, это же все‑таки хоккей.
– Несмотря на тренерскую перестановку после чемпионского сезона, «Локомотив» будет претендентом на Кубок Гагарина?
– Конечно. Они практически сохранили весь состав. Думаю, шансы большие будут, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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