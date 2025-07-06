Сушинский о Хартли: «С Никитиным у них один стиль, «Локомотив» готов играть под руководством Боба. Шансы на титул большие»

Максим Сушинский высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива».

– «Локомотив» после Игоря Никитина готов играть под руководством Хартли. В принципе, у них один стиль. Единственное, Хартли еще больше обращает внимание на какие‑то игровые моменты. Но Ярославль готов к этому. По стилю команда и тренер подходят друг к другу.

– Как думаете, получится ли у Боба такую же систему выстроить, как в «Авангарде»?

– Почему нет? Конечно, получится. Точно будет выстраивать. А там как карта ляжет, это же все‑таки хоккей.

– Несмотря на тренерскую перестановку после чемпионского сезона, «Локомотив» будет претендентом на Кубок Гагарина?

– Конечно. Они практически сохранили весь состав. Думаю, шансы большие будут, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.