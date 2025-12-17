Драйзайтль про 1000 очков в НХЛ: «Много упорного труда. Много людей помогали мне на этом пути. Я очень благодарен, и, конечно, немного горжусь»

Леон Драйзайтль высказался о том, что достиг отметки 1000 очков в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высказался о том, что достиг отметки 1000 очков в НХЛ.

Форвард 4 раза ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:4). Драйзайтль стал 1-м игроком из Германии в истории НХЛ, достигшим отметки 1000 очков.

Всего на его счету 1003 (416+587) балла в 824 играх.

«Много упорного труда. Много людей помогали мне на этом пути. Такие достижения всегда приписываются отдельному игроку, но множество людей играют в этом огромную роль.

Я прекрасно понимаю, что за последние пару лет в моей жизни было много людей, которые не обременяли меня всем остальным и позволяли мне делать то, что я делаю, что я хочу делать. Я очень благодарен, очень признателен и, конечно, немного горжусь», – сказал Драйзайтль.