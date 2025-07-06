Тренер «Флориды» Иванов о Хартли: «Один из лучших специалистов в мире. «Локомотив» вновь будет бороться за Кубок Гагарина, уверен»

Максим Иванов высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива».

– Рады, что Боб Хартли вернулся в КХЛ?

– Я очень рад, это один из лучших тренеров в хоккейном мире с огромным опытом работы в НХЛ . Я благодарен судьбе, что получил опыт работы с таким специалистом. Уверен, «Локомотив » вновь будет бороться за Кубок Гагарина .

– У вас были предложения из КХЛ?

– Предложения были, но у меня контракт с «Флоридой», который еще продлили на три года, – сказал тренер «Пантерс» Максим Иванов.

У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой