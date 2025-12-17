Тамбиев об отставке: «Много теплоты было от болельщиков, поддерживали меня. Все-таки 4 года работал в «Адмирале», народ не обманешь»

Леонид Тамбиев высказался о поддержке болельщиков «Адмирала».

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поддержке болельщиков после увольнения.

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.

Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года. Под его руководством «Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

– Многие вам позвонили после увольнения, поддержали?

– От игроков – многие мне написали, благодарили за работу, сказали хорошие слова. Очень много теплоты было от болельщиков из Владивостока. Присылали ролики из соцсетей, очень меня поддерживали. Все-таки четыре года работал в «Адмирале». А народ не обманешь.

На улице подходят, говорят спасибо. Я сам не смотрел, но сказали, что под тысячу комментариев было в соцсетях на страничке клуба. Все со словами благодарности, поддержки в мой адрес. Это приятно, – сказал Тамбиев.

