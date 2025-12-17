  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев об отставке: «Много теплоты было от болельщиков, поддерживали меня. Все-таки 4 года работал в «Адмирале», народ не обманешь»
0

Тамбиев об отставке: «Много теплоты было от болельщиков, поддерживали меня. Все-таки 4 года работал в «Адмирале», народ не обманешь»

Леонид Тамбиев высказался о поддержке болельщиков «Адмирала».

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поддержке болельщиков после увольнения.

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.

Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года. Под его руководством «Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

– Многие вам позвонили после увольнения, поддержали?

– От игроков – многие мне написали, благодарили за работу, сказали хорошие слова. Очень много теплоты было от болельщиков из Владивостока. Присылали ролики из соцсетей, очень меня поддерживали. Все-таки четыре года работал в «Адмирале». А народ не обманешь.

На улице подходят, говорят спасибо. Я сам не смотрел, но сказали, что под тысячу комментариев было в соцсетях на страничке клуба. Все со словами благодарности, поддержки в мой адрес. Это приятно, – сказал Тамбиев. 

Обидно за Тамбиева: уволили из «Адмирала», хотя он давно должен тренировать топ-клуб

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
отставки
logoЛеонид Тамбиев
logoКХЛ
logoМатч ТВ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ. Планирую остаться в России в ближайшее время»
53 минуты назад
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
вчера, 09:57
«Амур» творит чудеса! «Локомотив» не фаворит, «Авангард» не остановить? Далеко ли зайдут армейцы? | Обзор игровой недели в КХЛ
15 декабря, 15:32
Главные новости
КХЛ. «Амур» против «Адмирала», «Металлург» в гостях у «Сочи»
10 минут назадLive
Голдобин о голе «Шанхая» после его падения: «Там резинку натянули или снайпер какой-то был. Конечно, расстроился, но точильщик сказал, что конек был сбит сильно, так что не я виноват»
24 минуты назад
Михеев прервал серию из 14 игр без очков, сделав передачу против «Торонто». Он не забил в 19-м матче подряд
36 минут назад
Галимов подписал полноценный контракт с «Динамо» до конца сезона
сегодня, 08:59
Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие. Думаю: «Лучше без бензина останусь»
сегодня, 08:50
«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Кудашова
сегодня, 07:35
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 58 очками, Макдэвид – 2-й с 56, Селебрини – 3-й с 51, Драйзайтль вышел на 4-е место с 47
сегодня, 06:55
Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 50+ очков – за 34 матча. В истории лиги только Кросби и Гретцки достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет
сегодня, 06:40
Три команды из Центрального дивизиона – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота» – идут в топ-3 в общей таблице НХЛ
сегодня, 06:25
НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» дома, «Питтсбург» уступил «Эдмонтону», «Колорадо» победил «Сиэтл»
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Абрамов: «В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность»
17 минут назад
Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ. Планирую остаться в России в ближайшее время»
53 минуты назад
«Сибирь» обменяла Лукина в «Ладу» на денежную компенсацию
сегодня, 09:11
Нестеров провел 500-й матч за ЦСКА. Он стал 9-м игроком в истории с таким достижением
сегодня, 08:29
Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»
сегодня, 08:14
Макдэвид с 2+2, Веренски с 2+1 и Густавссон с шатаутом – звезды дня в НХЛ. Драйзайтль с 1000-м очком в лиге при 0+4 и Селебрини с 2+2 не вошли в тройку
сегодня, 07:58
Чернышов дебютировал в НХЛ. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» ассист, 1 бросок, 2 потери и «+1» за 12:20 против «Калгари»
сегодня, 07:45Видео
«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7). Густавссон сделал 3-й шатаут в матче с «Вашингтоном», у Валльстедта – 4
сегодня, 07:25
Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров
сегодня, 07:10
«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд, в том числе 5 – дома. Команда Мьюза идет вне зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 05:55