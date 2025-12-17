  • Спортс
Георгий Иванов о походе в театр с «Россией 25»: «Впервые в жизни попал на балет, интересный опыт. Сначала не понимал, что происходит на сцене, но потом проникся»

Георгий Иванов высказался о походе на балет в Новосибирске.

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился впечатлениями от похода на балет в Новосибирске. 

10 декабря игроки сборной «России 25» сходили в театр оперы и балета на балет «Дон Кихот».

– Если не брать в расчет товарищеские матчи, для вас Кубок Первого канала-2025 – дебютный официальный турнир в составе сборной. Как восприняли этот вызов?

– Испытал радость. Было очень интересно познакомиться с парнями из других команд, пообщаться. Встретился с ребятами, которых давно не видел. С кем-то подружился.

Да и атмосфера на местной арене потрясающая. Когда приезжаешь играть с «Сибирью», болельщики буквально стоят на голове. Битком на каждой встрече. Причем вне зависимости от результатов.

– В Новосибирске сборная в полном составе вместе с главным тренером Романом Ротенбергом посетила постановку «Дон Кихот». Понравилось?

– Признаться, впервые в жизни попал на балет. Интересный и необычный опыт. Сначала не понимал, что происходит на сцене. Все-таки никогда подобного не видел. Но потом проникся.

Да и длилось все не запредельно долго – два часа 50 минут. Всего три акта с перерывами. С удовольствием схожу еще, если появится возможность. Теперь хочу специально посетить Большой театр в Москве во время отпуска, – сказал Иванов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RT
