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Коньков о Хартли в «Локомотиве»: «Тренер-чемпион с колоссальным опытом в НХЛ и КХЛ. Он знает нашу лигу, менталитет»

Сергей Коньков положительно оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».

Клуб из Ярославля ранее сообщил, что 64-летний канадский специалист назначен на пост главного тренера команды.

«Я к этому возможному приходу отношусь позитивно. Боб Хартли знает нашу лигу и менталитет, он умеет досконально работать. Развитие игроков, детали, нюансы – все это присуще ему.

Это тренер-чемпион с колоссальным опытом в НХЛ и КХЛ. Он сможет сохранить чемпионский дух и высокие игровые стандарты», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. 

У чемпиона КХЛ – новый тренер. С Хартли «Локомотив» останется грозной силой

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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