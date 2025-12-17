Новая арена «Торпедо» будет сдана в декабре 2026 года.

Временно исполняющая обязанности министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова сообщила, что новая арена «Торпедо» будет сдана в декабре 2026 года.

– Строительная готовность ледового дворца в Нижнем Новгороде – 99%, устраняются замечания МЧС. Срок ввода в эксплуатацию, согласованный с Минспортом, – декабрь 2026 года.

– Почему так долго исправляете 1%?

– 256 замечаний от МЧС и пуско-наладочный процесс по оборудованию, – заявила Парилова.

