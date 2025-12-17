  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михаил Абрамов: «В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность»
0

Михаил Абрамов: «В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность»

Михаил Абрамов высказался о жизни в Канаде и США.

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов высказался о жизни в Северной Америке.

Форвард ранее играл в АХЛ за «Торонто Марлис» и «Спрингфилд».

– В плане повседневной жизни можете сравнить Россию, Канаду и США? Где было спокойнее?

– Дома всегда хорошо, кто бы что ни говорил: родители, друзья. Канада тоже спокойная, там, где я жил, было тихо. По сравнению с Америкой чувствуешь разницу, даже в менталитете.

– Какая у них разница?

– В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность. Не в команде самой, а когда встречаешь где-то людей: в магазине, на улице. Канада мне больше нравится, чем США.

– Думаете о том, что вернетесь когда-нибудь в Северную Америку поиграть?

– У меня нет слова «нет», дорогу не закрываю, все зависит от моих целей, мыслей. Я бы попробовал, тем более квалификационное предложение от «Сент-Луиса» до сих пор лежит, – сказал Абрамов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoМихаил Абрамов
logoАХЛ
logoКХЛ
logoСибирь
logoЧемпионат.com
logoСент-Луис
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие. Думаю: «Лучше без бензина останусь»
сегодня, 08:50
Гендиректор «Сибири» о Ткачеве: «Владимира никто не собирался менять, обмен был его инициативой. Он посчитал, что ему нужно играть в команде более высокого уровня»
11 декабря, 20:37
Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»
2 декабря, 17:04
Главные новости
Голдобин о голе «Шанхая» после его падения: «Там резинку натянули или снайпер какой-то был. Конечно, расстроился, но точильщик сказал, что конек был сбит сильно, так что не я виноват»
9 минут назад
Михеев прервал серию из 14 игр без очков, сделав передачу против «Торонто». Он не забил в 19-м матче подряд
21 минуту назад
КХЛ. «Амур» против «Адмирала», «Металлург» в гостях у «Сочи»
45 минут назадLive
Галимов подписал полноценный контракт с «Динамо» до конца сезона
сегодня, 08:59
Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие. Думаю: «Лучше без бензина останусь»
сегодня, 08:50
«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Кудашова
сегодня, 07:35
Маккиннон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 58 очками, Макдэвид – 2-й с 56, Селебрини – 3-й с 51, Драйзайтль вышел на 4-е место с 47
сегодня, 06:55
Селебрини 3-м в сезоне НХЛ набрал 50+ очков – за 34 матча. В истории лиги только Кросби и Гретцки достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет
сегодня, 06:40
Три команды из Центрального дивизиона – «Колорадо», «Даллас» и «Миннесота» – идут в топ-3 в общей таблице НХЛ
сегодня, 06:25
НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» дома, «Питтсбург» уступил «Эдмонтону», «Колорадо» победил «Сиэтл»
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ. Планирую остаться в России в ближайшее время»
38 минут назад
«Сибирь» обменяла Лукина в «Ладу» на денежную компенсацию
49 минут назад
Нестеров провел 500-й матч за ЦСКА. Он стал 9-м игроком в истории с таким достижением
сегодня, 08:29
Плотников об отсутствии Ларионова в матче с «Шанхаем»: «Тот же штаб, тактика та же, ничего не поменялось. Просто был другой главный тренер»
сегодня, 08:14
Макдэвид с 2+2, Веренски с 2+1 и Густавссон с шатаутом – звезды дня в НХЛ. Драйзайтль с 1000-м очком в лиге при 0+4 и Селебрини с 2+2 не вошли в тройку
сегодня, 07:58
Чернышов дебютировал в НХЛ. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» ассист, 1 бросок, 2 потери и «+1» за 12:20 против «Калгари»
сегодня, 07:45Видео
«Миннесота» лидирует в НХЛ по числу сухих побед в сезоне (7). Густавссон сделал 3-й шатаут в матче с «Вашингтоном», у Валльстедта – 4
сегодня, 07:25
Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров
сегодня, 07:10
«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд, в том числе 5 – дома. Команда Мьюза идет вне зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 05:55
Задоров против «Юты»: ассист, 5 блоков, 4 хита и «+2» за 21:05. У защитника «Бостона» полезность «+10» в последних 5 играх
сегодня, 05:25