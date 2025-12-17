Михаил Абрамов: «В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность»

Михаил Абрамов высказался о жизни в Канаде и США.

Нападающий «Сибири » Михаил Абрамов высказался о жизни в Северной Америке.

Форвард ранее играл в АХЛ за «Торонто Марлис» и «Спрингфилд».

– В плане повседневной жизни можете сравнить Россию, Канаду и США? Где было спокойнее?

– Дома всегда хорошо, кто бы что ни говорил: родители, друзья. Канада тоже спокойная, там, где я жил, было тихо. По сравнению с Америкой чувствуешь разницу, даже в менталитете.

– Какая у них разница?

– В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность. Не в команде самой, а когда встречаешь где-то людей: в магазине, на улице. Канада мне больше нравится, чем США.

– Думаете о том, что вернетесь когда-нибудь в Северную Америку поиграть?

– У меня нет слова «нет», дорогу не закрываю, все зависит от моих целей, мыслей. Я бы попробовал, тем более квалификационное предложение от «Сент-Луиса » до сих пор лежит, – сказал Абрамов.