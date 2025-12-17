  • Спортс
Леонид Тамбиев: «Не боюсь возглавить топовый клуб КХЛ. Есть понимание, что и как делать, уже накоплен опыт, как выстраивать команду»

Леонид Тамбиев: не боюсь возглавить топовый клуб КХЛ.

Бывший главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отметил, что не боится возглавить топовый клуб Фонбет Чемпионата КХЛ.

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.

Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года. Под его руководством «Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

«Я анализировал карьеру, записывал какие-то ошибки, что надо было изменить, что сделал правильно. Если сейчас говорить, то я не боюсь возглавить топовый клуб КХЛ. Теперь есть понимание, что и как делать, уже накоплен определенный опыт, как выстраивать команду.

В первый полный сезон, когда прошли Уфу в плей-офф и во втором раунде проиграли «Ак Барсу», я еще не был готов. Теперь, по прошествии четырех лет работы в КХЛ, я нормально смотрю на эту ситуацию», – сказал Тамбиев. 

Обидно за Тамбиева: уволили из «Адмирала», хотя он давно должен тренировать топ-клуб

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
