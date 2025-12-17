Равиль Якубов войдет в штаб «Динамо («Чемпионат»)
Равиль Якубов войдет в тренерский штаб московского «Динамо».
Равиль Якубов войдет в тренерский штаб Вячеслава Козлова в московском «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», специалист будет исполнять функции старшего тренера.
Бывший игрок «Динамо» уже работал в штабе клуба с 2007 по 2010 год.
Ранее Якубов также работал тренером в «Нефтехимике», «Витязе» и ЦСКА.
