Равиль Якубов войдет в штаб «Динамо («Чемпионат»)

Равиль Якубов войдет в тренерский штаб московского «Динамо».

Равиль Якубов войдет в тренерский штаб Вячеслава Козлова в московском «Динамо ».

Как сообщает «Чемпионат», специалист будет исполнять функции старшего тренера.

Бывший игрок «Динамо» уже работал в штабе клуба с 2007 по 2010 год.

Ранее Якубов также работал тренером в «Нефтехимике», «Витязе» и ЦСКА.