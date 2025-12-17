  • Спортс
Голдобин о голе «Шанхая» после его падения: «Там резинку натянули или снайпер какой-то был. Конечно, расстроился, но точильщик сказал, что конек был сбит сильно, так что не я виноват»

Голдобин о голе «Шанхая»: расстроился, но точильщик сказал, что конек был сбит сильно.

Нападающий СКА Николай Голдобин отметил, что расстроился из-за пропущенной шайбы в матче с «Шанхаем» (4:1).

Форвард отметился 2 шайбами в этой игре. При счете 0:0 Голдобин, упав на лед, потерял шайбу, после чего «Дрэгонс» забили гол.

– Как удалось выцарапать шайбу при первом голе?

– Считаю, Рокко Грималди сделал всю работу без клюшки, заблокировал человека, а я просто подобрал шайбу и сделал свое дело.

– Почему долго не удавалось реализовать большинство?

– Бывает, что не сразу приходит. Я очень рад, что забили «5 на 3». До гола Сереги Плотникова было момента три стопроцентных.

– Ваш второй гол – это бросок на удачу?

– Каждый раз жена и мама мне говорят: «Бросай по воротам». Иногда я их не слушаю, иногда думаю про себя: «Ну-ну, буду бросать». В итоге, не размышляя, с разворота бросил и забил. Просто знал, где ворота примерно.

– Момент с пропущенной шайбой – это вы поскользнулись?

– Нет, это не я! Мне кажется, там снайпер какой-то был или резинку натянули. Не знаю, что там было. Конечно, расстроился, но точильщик сказал, что там реально конек был сбит сильно. Так что не я виноват.

Да, расстроился, завелся. Подумал, что нужно исправлять ситуацию, и исправил, – сказал Голдобин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
