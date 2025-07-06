Терещенко о Хартли: «Локомотив» нашел достойную замену Никитину. Работа с Бобом – потрясающий опыт для меня»
Алексей Терещенко положительно оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив».
Клуб из Ярославля ранее сообщил, что канадский специалист назначен на пост главного тренера команды.
«Мне удалось поработать с Бобом. Я получил столько знаний, информации, нюансов. Это был большой опыт для меня, как для игрока и будущего тренера. Это потрясающе.
Я очень рад за Ярославль, что они нашли достойную, серьезную замену Игорю Валерьевичу [Никитину]», – сказал трехкратный чемпион мира, экс-форвард «Авангарда» Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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