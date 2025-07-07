Романов о 1-м номере драфта НХЛ Шефере: «Поможет «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли, надеюсь. Сначала нужно проявить себя, просто так ничего не дается»
Александр Романов рад, что «Айлендерс» выбрали Мэттью Шефера на драфте.
17-летний канадский защитник был выбран «Айлендерс» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025 в Лос-Анджелесе.
«Пока не познакомились – у него сейчас много дел, все-таки большое событие в жизни. Но я видел хайлайты – очень талантливый парень. Здорово, что к нам присоединился первый номер драфта.
Надеюсь, он поможет нам выиграть Кубок Стэнли. Хотя, конечно, сначала ему нужно будет себя проявить – здесь ничего не дается просто так», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.
1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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