  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Романов о 1-м номере драфта НХЛ Шефере: «Поможет «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли, надеюсь. Сначала нужно проявить себя, просто так ничего не дается»
0

Романов о 1-м номере драфта НХЛ Шефере: «Поможет «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли, надеюсь. Сначала нужно проявить себя, просто так ничего не дается»

Александр Романов рад, что «Айлендерс» выбрали Мэттью Шефера на драфте.

17-летний канадский защитник был выбран «Айлендерс» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025 в Лос-Анджелесе. 

«Пока не познакомились – у него сейчас много дел, все-таки большое событие в жизни. Но я видел хайлайты – очень талантливый парень. Здорово, что к нам присоединился первый номер драфта.

Надеюсь, он поможет нам выиграть Кубок Стэнли. Хотя, конечно, сначала ему нужно будет себя проявить – здесь ничего не дается просто так», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoАлександр Романов
Мэттью Шефер
logoАйлендерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравчук о Романове: «8-летний контракт с «Айлендерс» – просто блокбастер. Обмен туда пошел Александру на пользу, он один из лидеров команды»
1сегодня, 05:30
Романов о Демидове: «В «Монреале» грань между любовью и ненавистью тонка, Ивану нужно не зацикливаться на похвалах. А в городе жизнь становится почти бесплатной, если ты Демидов»
6вчера, 18:18
Романов о слухах про интерес «Филадельфии» и «Бостона»: «Был шокирован, когда услышал. Тут же написал Мильштейну – он сказал, что это неправда»
34 июля, 09:39
Главные новости
«Флорида» может обменять Родригеса, чтобы уложиться в потолок зарплат. Клуб превышает лимит на 2,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 21:39
Тренер «Флориды» Иванов о Баркове: «Он русский, хотя и вырос в Финляндии. Он понимает шутки, которые иностранец не поймет»
сегодня, 21:20
«Эдмонтон» предложил Нерсу убрать запрет на обмен. Дарнелл отказался уходить, Арвидссон согласился и был обменян в «Бостон» (Эллиотт Фридман)
7сегодня, 20:30
Тренер «Флориды» Иванов о Хартли: «Один из лучших специалистов в мире. «Локомотив» вновь будет бороться за Кубок Гагарина, уверен»
6сегодня, 19:43
Самсонову придется снизить требования по контракту, чтобы остаться в НХЛ. Вратарь рассматривает возвращение в КХЛ (Sportsnet)
12сегодня, 18:40
Сушинский о Хартли: «С Никитиным у них один стиль, «Локомотив» готов играть под руководством Боба. Шансы на титул большие»
1сегодня, 17:32
Кудашов о будущем Гусева после назначения Ротенберга: «Не надо драматизировать. Будут обычные рабочие моменты»
9сегодня, 17:00
Тренер «Флориды» Иванов об Овечкине: «Великий игрок, голеадор. Чувство гола у него номер один в НХЛ: как выбрать позицию, подстроиться под бросок»
5сегодня, 16:45
Самсонов может вернуться в КХЛ, сообщил агент: «Обсудим варианты, в том числе с руководством «Металлурга»
12сегодня, 16:11
Голдобин об Овечкине и Малкине: «Великие люди! Есть мечта – уехать к ним, поиграть в НХЛ, будет шанс, может»
10сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о Шабанове в «Айлендерс»: «Он думает, что там получит больше игрового времени. Все может поменяться через 10 игр, нужно быть готовым физически и ментально»
48 минут назад
Ткачак о здоровье: «Требуется ли операция летом – не знаю. Нужно пройти обследования, на это уйдет несколько недель»
сегодня, 20:54
Гребенкин о болельщиках: «У «Торонто» приходит 20 тысяч, в Магнитогорске арена поменьше, но люди схожи: команда для местных – что-то родное»
1сегодня, 20:07
Rogers Communications выкупила 37,5% акций «Торонто» у холдинга MLSE, увеличив свою долю до 75%. Компания владеет правами на трансляцию НХЛ в Канаде
сегодня, 19:41
Кудашов об уходе «Витязя» из КХЛ: «Организация рассыпалась в один момент, денег нет, видимо. Помимо игроков есть люди, которые остались не у дел»
1сегодня, 19:13
Коньков о Хартли в «Локомотиве»: «Тренер-чемпион с колоссальным опытом в НХЛ и КХЛ. Он знает нашу лигу, менталитет»
2сегодня, 18:57
Малков может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». В «Витязе» он был тренером вратарей с 2017-го (Михаил Зислис)
3сегодня, 18:23
Ильин проведет сезон-2025/26 в КХЛ, сообщили в «Питтсбурге». «Пингвинс» подписали с 20-летним форвардом контракт новичка
2сегодня, 18:10
Агент Чеховича опроверг, что «Витязь» требует компенсацию за форварда: «Руководитель сказал, что расторгнут контракт без проблем»
2сегодня, 17:52
Бахмутов об Овечкине и Малкине: «Окажись они в «Динамо» – это будет суперинтересный пиар-ход. К ним будут претензии: «Давайте первое место!» Вопрос: смогут ли?»
сегодня, 17:14