Романов о 1-м номере драфта НХЛ Шефере: «Поможет «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли, надеюсь. Сначала нужно проявить себя, просто так ничего не дается»

Александр Романов рад, что «Айлендерс» выбрали Мэттью Шефера на драфте.

17-летний канадский защитник был выбран «Айлендерс » под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025 в Лос-Анджелесе.

«Пока не познакомились – у него сейчас много дел, все-таки большое событие в жизни. Но я видел хайлайты – очень талантливый парень. Здорово, что к нам присоединился первый номер драфта.

Надеюсь, он поможет нам выиграть Кубок Стэнли . Хотя, конечно, сначала ему нужно будет себя проявить – здесь ничего не дается просто так», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов .

1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»