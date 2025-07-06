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Кравчук о Романове: «8-летний контракт с «Айлендерс» – просто блокбастер. Обмен туда пошел Александру на пользу, он один из лидеров команды»

Игорь Кравчук высказался о новом контракте Александра Романова с «Айлендерс».

25-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на 8 лет со средней зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. 

– Его восьмилетний контракт с «Айлендерс» – просто блокбастер. «Айлендерс» выбрали стабильность – молодой защитник с ней согласился и ее принял.

Следил за Романовым еще в Монреале, который его драфтовал. В «Канадиенс» у Александра не все получилось, но это неудивительно, из защитников только Андрей Марков прошел проверку этим крайне специфическим клубом.

Обмен в «Айлендерс» пошел Романову на пользу. Сегодня он – один из лидеров команды, его пара с Деанджело играла чуть ли не по 25 минут и все цементировала. Как итог – контракт жизни.

- В России принято недооценивать «Айлендерс».

– Совершенно верно. Между тем это клуб из исторического нью-йорского региона, с новой ареной, с великолепной базой болельщиков. Очень удобная логистика. Решение игрока абсолютно понятно, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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