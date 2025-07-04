Романов о слухах про интерес «Филадельфии» и «Бостона»: «Был шокирован, когда услышал. Тут же написал Мильштейну – он сказал, что это неправда»
25-летний защитник продлил договор с «Айлендерс» на 8 лет. Незадолго до подписания контракта появились слухи, что игрок может сменить клуб.
«Я был шокирован, когда услышал это. Тут же написал Дэну Мильштейну (агент Александра Романова – Спортс’‘) и спросил: «Что это?» Он сказал мне, что это неправда.
И «Бостон», и «Филадельфия» уже заняли позицию на левом фланге своей защиты. Насколько я понимаю, они даже не были заинтересованы.
Мне очень нравится в «Айлендерс». Организация относится к игрокам с большой заботой и уважением – редко можно почувствовать такую поддержку абсолютно от всех, включая тренерский состав», – сказал Александр Романов.
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