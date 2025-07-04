Романов о слухах про интерес «Филадельфии» и «Бостона»: «Был шокирован, когда услышал. Тут же написал Мильштейну – он сказал, что это неправда»

Александр Романов заявил, что «Бостон» и «Филадельфия» не интересовались им.

25-летний защитник продлил договор с «Айлендерс » на 8 лет. Незадолго до подписания контракта появились слухи, что игрок может сменить клуб.

«Я был шокирован, когда услышал это. Тут же написал Дэну Мильштейну (агент Александра Романова – Спортс’‘) и спросил: «Что это?» Он сказал мне, что это неправда.

И «Бостон », и «Филадельфия » уже заняли позицию на левом фланге своей защиты. Насколько я понимаю, они даже не были заинтересованы.

Мне очень нравится в «Айлендерс». Организация относится к игрокам с большой заботой и уважением – редко можно почувствовать такую ​​поддержку абсолютно от всех, включая тренерский состав», – сказал Александр Романов .

Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Точно не ждал такую сумму и срока больше 6 лет. Счастлив, что команда верит в меня»