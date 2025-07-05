Романов о Демидове: «В «Монреале» грань между любовью и ненавистью тонка. Иван стал звездой, нужно работать, не зацикливаясь на похвалах»

Александр Романов высказался о будущем Ивана Демидова в «Монреале».

«Ему просто нужно продолжать работать так, как он всегда это делал. Не зацикливаться на похвалах – в Монреале грань между любовью и ненавистью очень тонкая. Он отличный игрок и отлично подходит «Канадиенс». У них сейчас мощная перестройка с большим количеством талантов.

Главное – сосредоточиться на своем деле, слушать тренеров и абстрагироваться от шума вокруг. Он уже стал звездой в Монреале – теперь все зависит от того, насколько он сможет сохранять концентрацию на игре.

А в повседневной жизни у него точно не будет проблем. В Монреале платишь в ресторане разве что три раза из десяти. А если тебя зовут Иван Демидов – жизнь вообще становится почти бесплатной. Все в его руках», – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов , ранее выступавший за «Монреаль ».

Два россиянина – главные фавориты на «Колдер Трофи». Такого в НХЛ еще не было