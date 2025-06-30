1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»
1-й номер драфта НХЛ Мэттью Шефер хочет обыгрывать «Рейнджерс».
17-летний канадский защитник был выбран «Айлендерс» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025 в Лос-Анджелесе.
«Я много слышал о противостоянии «Айлендерс» и «Рейнджерс». Я ненавижу проигрывать. С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче», – сказал Шефер.
Отметим, что «Рейнджерс» во 2-м раунде задрафтовали форварда Малькольма Спенса – партнера Шефера по «Эри Оттерс» (OHL) и соседа по комнате на выездах.
«Он один из моих самых близких друзей. Всегда хочется, чтобы твои приятели добились успеха, но сейчас мне немного неловко из-за этого момента. Надеюсь, что это поможет нам раскрыть лучшие качества друг друга. Я очень рад за то, как у нас все складывается», – сказал Спенс.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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