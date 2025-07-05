Максим Третьяк о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы «Колдер Трофи» забрал русский парень. Он заслужил, вел за собой «Филадельфию»

Максим Третьяк считает, что Матвей Мичков заслужил «Колдер Трофи».

Напомним, 20-летний форвард «Филадельфии» стал 4-м в борьбе за приз лучшему новичку сезона НХЛ, получив 645 баллов, но ни одного первого места.

– Ваш экс-партнер по «Сочи» Матвей Мичков в этом сезоне дебютировал в НХЛ. Как вам его дебют? Общаетесь?

– Пристально за НХЛ не слежу, но новости, конечно, проходили. Я за него очень рад. Мы два года с ним были. Видел, как он рос во всех аспектах: и в хоккейных, и в человеческих. Могу сказать, что он классный парень, у него все будет нормально.

Он такой крепкий игровичок. Не любит проигрывать, всегда только за победу. У меня с ним очень хорошие отношения, он прекрасный парень. Искренне хочется, чтобы у него там все было хорошо. Прям от души!

– Были удивлены, когда не увидели его в списке номинантов на «Колдер Трофи»?

– Не то что удивлен. Просто хотелось бы, чтобы он там был. Это наш, русский парень. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он забрал этот приз. А там уже что поделать.

Но я считаю, что он заслужил. У них был очень непростой сезон, Матвей брал игру на себя, вел за собой, это о многом говорит, – сказал вратарь «Лады» Максим Третьяк .