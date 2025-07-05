  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Максим Третьяк о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы «Колдер Трофи» забрал русский парень. Он заслужил, вел за собой «Филадельфию»
1

Максим Третьяк о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы «Колдер Трофи» забрал русский парень. Он заслужил, вел за собой «Филадельфию»

Максим Третьяк считает, что Матвей Мичков заслужил «Колдер Трофи».

Напомним, 20-летний форвард «Филадельфии» стал 4-м в борьбе за приз лучшему новичку сезона НХЛ, получив 645 баллов, но ни одного первого места. 

– Ваш экс-партнер по «Сочи» Матвей Мичков в этом сезоне дебютировал в НХЛ. Как вам его дебют? Общаетесь?

– Пристально за НХЛ не слежу, но новости, конечно, проходили. Я за него очень рад. Мы два года с ним были. Видел, как он рос во всех аспектах: и в хоккейных, и в человеческих. Могу сказать, что он классный парень, у него все будет нормально.

Он такой крепкий игровичок. Не любит проигрывать, всегда только за победу. У меня с ним очень хорошие отношения, он прекрасный парень. Искренне хочется, чтобы у него там все было хорошо. Прям от души!

– Были удивлены, когда не увидели его в списке номинантов на «Колдер Трофи»?

– Не то что удивлен. Просто хотелось бы, чтобы он там был. Это наш, русский парень. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он забрал этот приз. А там уже что поделать.

Но я считаю, что он заслужил. У них был очень непростой сезон, Матвей брал игру на себя, вел за собой, это о многом говорит, – сказал вратарь «Лады» Максим Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoСоветский спорт
logoМаксим Третьяк
logoКХЛ
logoНХЛ
logoЛада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Третьяк: «Были мысли уехать за океан, через низшие лиги пробовать. Думал, в России ничего не получается. Но «Сочи» предложил контракт, и я смог заявить о себе в КХЛ»
3сегодня, 14:59
Яковлев о Гребенкине: «Он движется по своему плану. В «Торонто» сложно пробиться – в «Филадельфии» все сложится по-другому, уверен»
сегодня, 08:01
Никита Гребенкин: «Не знаю, почему в СМИ стали заряжать, что я могу перейти в «Металлург». Это неправда. Я готовлюсь к НХЛ, хочу доказать самому себе, что могу играть в этой лиге»
2вчера, 19:50
Главные новости
Рябыкин о «Ладе» на Западе: «Если бы «Ак Барс» перешел, Восток стал бы слабее. Сейчас баланс соблюден, решение правильное»
547 минут назад
Ковальчук на вопрос о том, что Ротенберг – и тренер, и шоумен: «Давайте я промолчу»
6сегодня, 16:07
Зарплата Хартли в «Локомотиве» – 160 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
17сегодня, 15:55
Хартли возглавил «Локомотив». С «Авангардом» канадец выигрывал Кубок Гагарина в 2021-м
43сегодня, 15:37
Ковальчук о лучшем российском игроке на сегодня: «Если Овечкина вынести за скобки, то Капризов. Кирилл сейчас в самом соку, он универсальный хоккеист»
13сегодня, 14:39
Медведев о Ларионове: «Неслучайно его называют Профессором – помимо таланта это еще понимание игры. Уверен, что он будет успешно работать в СКА»
5сегодня, 14:32
Анисин о драке «Витязя» с «Трактором»: «Назаров пришел: «Панара, Аниська, отдыхаете». И пять тафгаев вместо нас. У них была проблема с катанием, играли в «Салочки»: Челябинск убегал»
6сегодня, 14:24
Михаил Сергачев: «Вратарь – это больше 25% команды. Когда на тебя летит шайба со скоростью 200 км/ч, нужно иметь стальную закалку. Мне кажется, в спорте нет ничего сложнее»
6сегодня, 13:57
Анисин об уходе «Витязя» из КХЛ: «Клуб превратился в серую массу за последние 5-6 лет. В Чехове он был ярок, его знали даже в Америке. И боялись»
7сегодня, 13:38
Плющев о Хартли: «Не считаю его достаточно выдающимся специалистом. Говорить, что он выстроил солидную команду в Омске, не приходится. Сложно сказать, нужен ли он «Локомотиву»
29сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Куликов про отстранение России: «На Олимпиаде было бы круто сыграть, пока никакой конкретики нет. Надо в состав еще попасть»
6 минут назад
Джереми Руа о ЦСКА: «Мы можем выиграть Кубок Гагарина. У нас отличные игроки, прекрасный тренер, что еще нужно?»
120 минут назад
Сычев о Ги Буше: «Весь отпуск спит и видит, как «Авангард» побеждает в Кубке Гагарина. В него верят, посмотрим, будет ли это под силу команде»
сегодня, 15:47
Новиков об уходе «Витязя» из КХЛ: «Может, его тоже надо было куда-то перевезти? Хотелось бы все клубы сохранить»
1сегодня, 15:27
Сергачев о Симашеве и Буте в «Юте»: «Они рады приехать в НХЛ, в хорошую команду, развиваться здесь. У них хорошее будущее»
сегодня, 15:12
Максим Третьяк: «Были мысли уехать за океан, через низшие лиги пробовать. Думал, в России ничего не получается. Но «Сочи» предложил контракт, и я смог заявить о себе в КХЛ»
3сегодня, 14:59
Легков о том, сможет ли Овечкин забить 1000 голов в НХЛ: «Ему все по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми»
2сегодня, 14:49
Сергей Пиняев: «Хоккей – любимый вид спорта для просмотра после футбола. Получилось посетить один из матчей финала КХЛ в Ярославле. Вспоминаю – и мурашки»
сегодня, 13:44
Андрей Миронов: «Здорово, что Жамнов продлил контракт, я доволен под его руководством. Мне хочется оставаться в «Спартаке». Все очень нравится»
сегодня, 13:07
Голдобин о сезоне «Спартака»: «Я расстроен, грустно, хотели большего достичь. В серии с «Салаватом» опыта не хватило, наверное»
сегодня, 12:48