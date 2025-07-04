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  • Никита Гребенкин: «Не знаю, почему в СМИ стали заряжать, что я могу перейти в «Металлург». Это неправда. Я готовлюсь к НХЛ, хочу доказать самому себе, что могу играть в этой лиге»
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Никита Гребенкин: «Не знаю, почему в СМИ стали заряжать, что я могу перейти в «Металлург». Это неправда. Я готовлюсь к НХЛ, хочу доказать самому себе, что могу играть в этой лиге»

Никита Гребенкин опроверг слухи о возможном возвращении в «Металлург».

В минувшей регулярке нападающий провел 7 матчей в НХЛ за «Торонто». По ходу сезона «Лифс» обменяли Гребенкина в «Филадельфию». Срок действия соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Не знаю, почему в СМИ стали заряжать информацию о том, что я могу перейти в «Металлург». Это максимальная неправда. Я ни с кем не вел диалогов.

Сейчас я готовлюсь к НХЛ, хочу попасть туда и доказать самому себе, что я могу играть в этой лиге. О России никогда не забываю, но думаю о тех целях: провести полный сезон в НХЛ, и провести его неплохо», – сказал нападающий системы «Филадельфии» Никита Гребенкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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