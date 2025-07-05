Яковлев о Гребенкине: «Он движется по своему плану. В «Торонто» сложно пробиться – в «Филадельфии» все сложится по-другому, уверен»

Егор Яковлев оценил шансы Никиты Гребенкина заиграть в НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний нападающий провел 7 матчей за «Торонто ».

По ходу сезона «Лифс» обменяли Гребенкина в «Филадельфию ». У него 32 (13+19) очка за 57 игр в АХЛ с учетом плей-офф.

«Мы с Гребенкиным плотно общаемся, дружим, все эти моменты проговариваем. Он понимал куда едет, понимал, как организована работа «Торонто». Но Никита не принимает никаких кардинальных решений. Он движется по своему плану.

Уверен, у него все получится. НХЛ – это другая лига, там много нюансов в плане состава. В «Торонто» сложно пробиться, тем более в нынешнюю команду.

Думаю, в «Филадельфии» у него все сложится по-другому», – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев .

Гребенкин о жизни в Северной Америке: «Год не был в России, в моменте стало тяжело. Русского языка не хватало, у меня с английским не все хорошо»