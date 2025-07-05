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  • Максим Третьяк: «Были мысли уехать за океан. Думал, в России ничего не получается. Но «Сочи» предложил контракт, и я смог заявить о себе в КХЛ»
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Максим Третьяк: «Были мысли уехать за океан. Думал, в России ничего не получается. Но «Сочи» предложил контракт, и я смог заявить о себе в КХЛ»

Максим Третьяк рассказал, что рассматривал вариант отъезда за океан.

– У вас никогда не возникало ощущение, что если бы вам дали шанс в большом клубе, то все могло сложиться иначе?

– Думал, конечно. Но опять же, дело неблагодарное только лишний раз расстраиваться из-за того, как бы могло случиться, если бы другие решения принял. Тяжело думать об этом.

Может быть, было бы лучше, а может быть, хуже. Никто не знает. Нужно работать с тем, что есть.

– Вы говорили, что были мысли уехать за океан в юном возрасте. А были ли варианты, чтобы уехать в более зрелом?

– Да, были мысли. Думал, что ничего не получается здесь, в России. Задавался вопросом, может быть, поехать пробовать через низшие лиги в Америке, Канаде.

Но «Сочи» предложил контракт. Я все-таки решил добить это дело в России. И слава богу, я не прогадал, и получилось. Смог забрать свой шанс и заявить о себе в КХЛ. Я не жалею нисколько, – сказал вратарь «Лады» Максим Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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