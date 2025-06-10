Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками
Матвей Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи».
Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Обладателем «Колдер Трофи» по итогам голосования журналистов стал защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. 165 журналистов из 191 поставили его на первое место.
Топ-10 голосования выглядит следующим образом:
1. Лэйн Хатсон («Монреаль», 1832 очка, 165 первых мест);
2. Дастин Вульф («Калгари», 1169 очков, 15 первых мест);
3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 1104 очков, 11 первых мест);
4. Матвей Мичков («Филадельфия», 645 очков);
5. Каттер Готье («Анахайм», 92 очка);
6. Уилл Смит («Сан-Хосе», 62 очка);
7. Логан Станковен («Каролина», 22 очка);
8. Зак Болдук («Сент-Луис», 20 очков);
9. Джексон Блэйк («Каролина», 9 очков);
10. Марко Каспер («Детройт», 7 очков).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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