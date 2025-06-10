  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками
10

Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи», он получил 645 баллов при 0 первых мест. Готье – 5-й с 92 очками

Матвей Мичков стал 4-м в голосовании на «Колдер Трофи».

Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Обладателем «Колдер Трофи» по итогам голосования журналистов стал защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. 165 журналистов из 191 поставили его на первое место.

Топ-10 голосования выглядит следующим образом:

1. Лэйн Хатсон («Монреаль», 1832 очка, 165 первых мест);

2. Дастин Вульф («Калгари», 1169 очков, 15 первых мест);

3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 1104 очков, 11 первых мест);

4. Матвей Мичков («Филадельфия», 645 очков);

5. Каттер Готье («Анахайм», 92 очка);

6. Уилл Смит («Сан-Хосе», 62 очка);

7. Логан Станковен («Каролина», 22 очка);

8. Зак Болдук («Сент-Луис», 20 очков);

9. Джексон Блэйк («Каролина», 9 очков);

10. Марко Каспер («Детройт», 7 очков).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoМакклин Селебрини
logoДастин Вульф
logoФиладельфия
logoСан-Хосе
logoКалгари
logoНХЛ
logoЛэйн Хатсон
рейтинги
logoМонреаль
logoКаролина
logoУилл Смит
logoДетройт
logoЛоган Станковен
logoДжексон Блэйк
logoАнахайм
logoКаттер Готье
logoСент-Луис
logoЗак Болдук
logoМарко Каспер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шабанов перейдет в «Филадельфию» («СЭ»)
346 июня, 18:19
Мичков в джерси «Филадельфии» сыграл с губернатором Пермского края, Махонин назвал Матвея «звездой мирового уровня». Атюшов и Гулявцев также участвовали в матче
134 июня, 20:07Фото
Мичков выложил видео с плывущим медведем, повстречавшимся ему во время отдыха: «Чисто Пермь»
74 июня, 13:24Фото
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на компенсацию. У 21-летнего форварда 54 очка в 65 матчах
5 минут назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
316 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
138 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
249 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
8сегодня, 14:46
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58