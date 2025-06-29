  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЛеБрюн о Перри: «Он все еще надеется продлить контракт с «Эдмонтоном», но найти общий язык оказалось непросто из-за ситуации с потолком зарплат. Вполне возможно, что он окажется на рынке»
3

ЛеБрюн о Перри: «Он все еще надеется продлить контракт с «Эдмонтоном», но найти общий язык оказалось непросто из-за ситуации с потолком зарплат. Вполне возможно, что он окажется на рынке»

Кори Перри может выйти на рынок свободных агентов.

Об этом сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Кори Перри все еще надеется продлить контракт с «Эдмонтоном», но найти общий язык по сделке оказалось непросто из-за ситуации с потолком зарплат в «Ойлерс».

Вполне возможно, что Перри окажется на рынке свободных агентов во вторник. Но дверь в «Эдмонтон» остается открытой», – написал ЛеБрюн.

В 81 матче регулярки-2024/25 Кори Перри отметился 30 (19+11) баллами. В 22 играх минувшего плей-офф 40-летний нападающий набрал 14 (10+4) очков.

1 июля нападающий может стать неограниченно свобоным агентом.

По данным PuckPedia, на данный момент у «Ойлерс» 12,35 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.

Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
logoКори Перри
возможные переходы
logoНХЛ
Пьер ЛеБрюн
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com
7сегодня, 12:28
Перри про 5 поражений в финалах Кубка Стэнли за 6 лет: «Это опустошает, просто не верится. Надеюсь, у меня будет возможность попытаться еще раз»
2820 июня, 05:50
Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»
19 июня, 21:15
Главные новости
Юрий Новиков: «Кузнецова надо накормить. Ему нужно набирать физическую массу. То, что я видел в Питере в плане игры, было слабо»
9 минут назад
Губерниев о 1-м раунде без полевых игроков из России: «Зато вратаря взяли. Результаты драфта не показатель. Сказывается недостаток международных турниров, без них не так просто разглядеть таланты»
324 минуты назад
«Тампа» поместила Шири на драфт отказов для расторжения контракта по просьбе игрока (Эллиотт Фридман)
49 минут назад
«Сиэтл» поместил Велено на драфт отказов с целью выкупа контракта. Клуб выменял форварда из «Чикаго» 21 июня
4сегодня, 16:23
Ротенберг станет менеджером по развитию молодежи «Динамо». Он не будет иметь отношения к тренировкам (Sport Baza)
73сегодня, 16:06
Маршанд интересен «Бостону» и «Торонто». Клубы надеются поговорить с форвардом после открытия рынка (Пьер ЛеБрюн)
6сегодня, 15:41
Лемтюгов о выборе Андреянова в 1-м раунде: «Сыграла роль его позиция. У нас сильная вратарская школа. Видимо, американцы готовы были взять российского хоккеиста вслепую»
2сегодня, 15:16
«Русский дух сильнее всех». Голкипер Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире
15сегодня, 14:15
Рыбин считает, что Овечкину нечего делать в Госдуме: «Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать»
9сегодня, 13:28
Вячеслав Фетисов: «Овечкину надо замахнуться на второй Кубок Стэнли в следующем сезоне. Это будет очередное величие»
21сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Григоренко сменит Воропаева на посту гендиректора «Сочи», Вячеслав Козлов останется тренером («СЭ»)
сегодня, 15:54
Роман Ротенберг: «Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг. Он развивает реакцию, внимание, учит держать фокус. Это важные качества в хоккее»
6сегодня, 15:27Фото
Шестеркин о том, сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому во «Флориде»: «В такой форме у Сергея сейчас мало конкурентов»
сегодня, 14:55
Протас об Овечкине: «Играть рядом с таким звездным партнером весело, интересно и волнительно. Незабываемое время»
1сегодня, 14:44
Владимир Плющев: «С той игрой, что Никишину разрешали показывать в КХЛ, ему будет сложно адаптироваться в НХЛ. Там к защитникам гораздо жестче претензии»
1сегодня, 14:28
Экс-тренер «Трактора» Бабенко войдет в штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»
сегодня, 13:55
Евгений Артюхин: «Включение Ковальчука в Зал славы НХЛ – вопрос времени. Он многое сделал для хоккея»
1сегодня, 13:45
Шуми Бабаев: «Ситуация с игроками «Витязя» – безобразие, решение ангажировано. Ты до 15 числа ждешь, продадут тебя или нет, а потом должен успеть найти команду»
2сегодня, 13:12
Александр Кожевников: «Радулов и Шипачев на примере уже подтянули молодежь Ярославля и Минска. Кагарлицкий – не меньший профессионал и учитель»
1сегодня, 11:18
Василий Каменев: «Странно, что Толчинский захотел уйти из СКА. Раньше он мог обижаться на, что Ротенберг не дает ему играть. Сейчас новый тренер – выходи на лед, доказывай»
сегодня, 10:59