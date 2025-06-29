ЛеБрюн о Перри: «Он все еще надеется продлить контракт с «Эдмонтоном», но найти общий язык оказалось непросто из-за ситуации с потолком зарплат. Вполне возможно, что он окажется на рынке»
Кори Перри может выйти на рынок свободных агентов.
Об этом сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн.
«Кори Перри все еще надеется продлить контракт с «Эдмонтоном», но найти общий язык по сделке оказалось непросто из-за ситуации с потолком зарплат в «Ойлерс».
Вполне возможно, что Перри окажется на рынке свободных агентов во вторник. Но дверь в «Эдмонтон» остается открытой», – написал ЛеБрюн.
В 81 матче регулярки-2024/25 Кори Перри отметился 30 (19+11) баллами. В 22 играх минувшего плей-офф 40-летний нападающий набрал 14 (10+4) очков.
1 июля нападающий может стать неограниченно свобоным агентом.
По данным PuckPedia, на данный момент у «Ойлерс» 12,35 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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