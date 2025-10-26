  • Спортс
  Жамнов о ротации в «Спартаке»: «Сейчас поколение обидчивое. На меня‑то что обижаться? Я на лед не выхожу, игроки должны завоевывать место в составе»
Алексей Жамнов высказался о причинах ротации состава в «Спартаке».

В воскресенье красно-белые дома обыграли «Сочи» (5:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Если лидеры получают травмы, то другие ребята должны показывать себя и завоевывать место. Это их шанс. Доказывайте! Сейчас такое поколение, они обидчивые очень. Приходится иногда их одергивать. Хочется, чтобы ребята прогрессировали. На данном этапе лидера у нас нет.

– Довольны реакцией команды на прошлый матч?

– Результатом доволен, содержанием – нет.

– «Мельница» Миронова могла взбодрить ребят?

– Такую «мельницу» надо крутить каждую смену, чтобы взбадривать ребят (смеется).

– Довольны, что какие‑то ребята взяли игру на себя и забили?

– У нас есть ребята, которые стараются и делают те вещи, которые мы требуем, а есть ребята, которые в пространстве обитают, не знаю почему. Сегодня перепробовали много разных вариантов.

– На вас тоже обижаются ребята?

– На меня‑то что обижаться? Я на лед не выхожу. Игрок должен сам на себя обижаться, – сказал главный тренер «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
