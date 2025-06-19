Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»

Кори Перри сообщил, что хочет остаться в «Эдмонтоне».

1 июля нападающий может стать неограниченно свобоным агентом.

«Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства.

Но я думаю, что вышел и оставил все на льду, все, что я мог дать.

Посмотрим, к чему это приведет, и, надеюсь, мы вернемся», – сказал форвард «Ойлерс» Кори Перри.

В 22 играх минувшего плей-офф 40-летний нападающий набрал 14 (10+4) очков.

Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»