Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
Кори Перри сообщил, что хочет остаться в «Эдмонтоне».
1 июля нападающий может стать неограниченно свобоным агентом.
«Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства.
Но я думаю, что вышел и оставил все на льду, все, что я мог дать.
Посмотрим, к чему это приведет, и, надеюсь, мы вернемся», – сказал форвард «Ойлерс» Кори Перри.
В 22 играх минувшего плей-офф 40-летний нападающий набрал 14 (10+4) очков.
Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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