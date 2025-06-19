  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
2

Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»

Кори Перри сообщил, что хочет остаться в «Эдмонтоне».

1 июля нападающий может стать неограниченно свобоным агентом.

«Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства.

Но я думаю, что вышел и оставил все на льду, все, что я мог дать.

Посмотрим, к чему это приведет, и, надеюсь, мы вернемся», – сказал форвард «Ойлерс» Кори Перри.

В 22 играх минувшего плей-офф 40-летний нападающий набрал 14 (10+4) очков.

Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoЭдмонтон
logoКори Перри
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»
1852 минуты назад
Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу и делаешь дальше что хочешь»
1сегодня, 18:18
Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»
13сегодня, 12:21
Главные новости
Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»
48 минут назад
Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»
1852 минуты назад
Зислис о Хмелевски: «Его переход в СКА за приличную компенсацию серьезно обсуждался. С уходом Ротенберга вопрос закрыт»
1сегодня, 18:59
Блажиевский заработает 90 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)
8сегодня, 18:37
Сушинский об Овечкине: «Когда Саша вернется, ему будет 41. Думаю, ему дадут сыграть хотя бы одну игру за «Динамо», и он завершит карьеру»
4сегодня, 18:31
Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу и делаешь дальше что хочешь»
1сегодня, 18:18
«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Романову (RG)
12сегодня, 17:52
Роман Ротенберг: «Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Благодаря Саше в новостях сейчас постоянно хоккей»
14сегодня, 17:28
В Казахстане расследуют уголовное дело против экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями
сегодня, 17:12
Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Это будет наш первый проект «Спорт+Образование». «Красная машина» и ФХР постоянно работают над развитием детского спорта»
9сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
119 минут назад
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
26 минут назад
Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»
1сегодня, 18:51
«Локомотив» продлил контракт с Алексеевым на 2 года
6сегодня, 17:59
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
2сегодня, 16:59
Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
2сегодня, 16:18
«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года
5сегодня, 15:59
«Оттава» продлила контракт с Зеттерлундом на 3 сезона с кэпхитом 4,275 млн долларов
3сегодня, 15:45
Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»
2сегодня, 14:57
«Авангард» подписал с Блажиевским контракт на 2 года. У защитника 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина за «Трактор»
35сегодня, 14:33