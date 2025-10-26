Илья Ковальчук: «Россию невозможно отменить, однозначно. Овечкин сейчас творит за океаном, там никто не отменил флаг и гимн. Мы вернемся на международную арену и дадим шороху»

Илья Ковальчук уверен, что Россия с успехом вернется на международную арену.

Напомним, российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Россию невозможно отменить, это однозначно, я про свой вид спорта скажу. Саша Овечкин сейчас творит за океаном, нужно отдельно его поздравить с рекордом, вчера ночью провел 1500-й матч, уникальное достижение.

Там никто не отменил флаг и гимн, но я уверен, что мы вернемся на международную арену и дадим шороху», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

