Никитин о 2:1 с «Амуром»: «В ЦСКА акцентируем внимание не на количестве бросков, а на качестве игры. Доминировать качество пока не позволяет, поэтому бросаем немного»

Игорь Никитин объяснил, почему у ЦСКА мало бросков по воротам соперника.

В воскресенье московский клуб обыграл «Амур» (2:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Тяжелая игра получилась, начиная с первого периода. Но парни нашли в себе силы во втором, добавили. Наверное, нам в целом больше повезло.

– Почему ЦСКА в последних матчах, за исключением игры со СКА, так мало бросает по воротам? В среднем чуть больше 20 бросков за матч.

– Здесь в комплексе игра и защитников, и нападающих. Мы акцентируем внимание не на количестве бросков, а на качестве игры. Пока качество не позволяет доминировать, поэтому и бросаем немного. Но все должно быть последовательно. Мы не то что не спешим. Но фундаментальные вещи нужно научиться делать правильно.

– И вы вдалбливаете своим игрокам эти хоккейные нюансы?

– Вдалбливать‑то можно, но это не работает на длинной дистанции. Объяснение, тренировка, повтор… И когда человек понимает, что это для него важно лично и для команды в целом, то быстрее происходит процесс обучения.

– На трибуне показали Владислава Каменева. Когда он может вернуться в игру после дисквалификации РУСАДА?

– Не знаю. Мы с Владом периодически разговариваем. Но я не в курсе этих дел, – сказал главный тренер ЦСКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
