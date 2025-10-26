Голышев набрал 1+1 во 2-м матче после отстранения за допинг. «Автомобилист» проиграл «Торпедо» – 4:7

Анатолий Голышев забил и сделал ассист во 2-м матче после возвращения.

«Автомобилист » на выезде уступил «Торпедо » (4:7) в игре FONBET КХЛ.

Нападающий екатеринбургского клуба Анатолий Голышев провел второй матч с апреля, он отбывал дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Голышев на 28-й минуте помог забросить шайбу форварду Максиму Денежкину , а на 52-й забил сам.