Голышев набрал 1+1 во 2-м матче после отстранения за допинг. «Автомобилист» проиграл «Торпедо» – 4:7
Анатолий Голышев забил и сделал ассист во 2-м матче после возвращения.
«Автомобилист» на выезде уступил «Торпедо» (4:7) в игре FONBET КХЛ.
Нападающий екатеринбургского клуба Анатолий Голышев провел второй матч с апреля, он отбывал дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Голышев на 28-й минуте помог забросить шайбу форварду Максиму Денежкину, а на 52-й забил сам.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
