Спронг о Кузнецове: «Было здорово вместе выступать за «Вашингтон». Будет весело сыграть с ним в КХЛ, встретимся в финале, надеюсь»

Дэниэл Спронг заявил, что хочет сыграть против Евгения Кузнецова в КХЛ.
«Жду, когда выйду на лед против него. Это будет весело. Классно, что можем сыграть друг против друга. Надеюсь, мы еще с Кузей в финале встретимся. Рад за него, что он здесь [в КХЛ].
Было здорово вместе выступать за «Вашингтон». Он всегда помогал, и все к нему классно относились. Теперь мы в разных командах, но я ему желаю всего самого наилучшего», – сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.
